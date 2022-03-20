Muharrem İnce: Siyasi partilere seçim yardımı yapılmasın

Partisinin Bağcılar’daki toplantısına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Beyoğlu ilçe binasını da hizmete açtı. Ekonomik kriz olduğunu ve gıda problemi yaşandığını söyleyen İnce, “Derin bir ekonomik kriz var mı? Var. Dolar 15 lira, mazot 20 liranın üstünde. Böyle bir ortamda trilyonlarca lira siyasi partilere seçim yardımı olarak verilecek. Bu sefer siyasi partilere seçim yardımı yapılmasın. O paralar fakir fukaraya verilsin ” ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Bağcılar'da ilçe örgütünün dayanışma toplantısına katıldı. Toplantının ardından ise Genel Başkan İnce, Beyoğlu ilçe binasını hizmete açtı.

Toplantıda yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren Muharrem İnce, “Ne yapacağız? Devlete olan güveni yeniden kuracağız. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası'na güvenilecek. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası başkanı Cumhurbaşkanından talimat almayacak. Bizim iktidarımızda TÜİK'in verilerine herkes güvenecek. Dünyada Türkiye kadar Merkez Bankası başkanı değiştiren ikinci bir ülke yok. Bunu kurumsal hala getireceğiz. Bağımsız bir yargı oluşturacağız. Bu yargı düzenini kurmadan olmaz” dedi.

‘DERİN BİR EKONOMİK KRİZ VAR'

“85 milyona sesleniyorum” diyen İnce, “Derin bir ekonomik kriz var mı? Var. Dolar 15 lira, mazot 20 liranın üstünde. Peynir almaya giderken fazladan para alman lazım yanına, markete giderken artabilir. Böyle bir ortamda trilyonlarca lira siyasi partilere seçim yardımı olarak verilecek. Bu sefer siyasi partilere seçim yardımı yapılmasın. O paralar fakir fukaraya verilsin” ifadelerini kullandı.

‘HODRİ MEYDAN' DİYEREK SESLENDİ

Televizyon kanallarına seslenen İnce, “Siyasi parti genel başkanları televizyonlara çıkacak. Nasıl Ecevit, Demirel, Erbakan, Türkeş, Mesut Yılmaz hep çıktılar, tartıştılar. Tekrar bağcılardan sesleniyorum: Hodri meydan. Hangi televizyon kanalı isterse ben buradayım” dedi.

GIDA PROBLEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gıda problemi yaşandığını belirten İnce, “Utanılacak bir şeyden gurur duyuyorlar. Rusya limanından gemiler yola çıkmış ayçiçeği, buğday geliyormuş. Savaşan iki ülkeden ayçiçek yağı, buğday alıyorsun. Buğdayın ana vatanı Türkiye. Dışarıdan ithal ederek olmaz” dedi.

Ekili alanların azaldığını söyleyen İnce, “Her geçen gün ekili alanlarımız azalıyor. Türkiye Cumhuriyeti 23 milyon ton buğday tüketiyor. Ne kadar üretiyoruz? 19 milyon ton. Tarlalar boş duruyor, çiftçi perişan. 4.70'ten süt alıyoruz. 1 lira zam yapmış şimdi” diye konuştu.

‘SORUN MARKETTE DEĞİL, SORUN TARLADA’

Mazotun bir yılda yüzde 200 arttığını, elektriğin yüzde 90 arttığını, devletin verdiği tarım desteğinin ise yüzde 25 arttığını kaydeden İnce şunları söyledi: “Erdoğan diyor ki: ‘Ey marketler', ‘Ey stokçular…' Zabıta gönderiyor, polis gönderiyor. Sorun marketteymiş, öyle anlatıyor. Muhalefet ne yapıyor? Mektup yazıyor marketlere, ucuza ver. İkisi de durumu kavrayamamış. Sorun markette değil, sorun tarlada.”

İKTİDARI DA MUHALEFETİ DE ELEŞTİRDİ

İktidar ve muhalefete eleştirilerde bulunan İnce, “2021'de Türkiye yüzde 11 büyüdü ama tarım 2,2 küçüldü. Bunu hemen büyütmemiz lazım. Bunu büyütmezsek, yarın aç kalacaksın demektir. Su sorununu çözmezsek, kuraklıkla birlikte 5 sene sonra ciddi problemler olacak. Bir başka problem, deprem. Önlem almak lazım. Bizim derdimiz seçim değil. Memleketimiz, çocuklarımız, geleceğimiz. Onun için proje üretiyoruz. Aslında bakarsanız, bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet de bu iktidardan çok memnun. Bir tanesi çıkıp da ‘Erdoğan Cumhurbaşkanı benim, seni oradan ben indireceğim diyemiyor'” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, Bağcılar'da partililerle buluşmasının ardından ise Beyoğlu ilçe binasının açılış törenine katıldı.