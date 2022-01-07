Muharrem İnce’den Erdoğan’a tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Aksaray İl Başkanlığının açılışı için Aksaray’a geldi. Açılıştan önce basın toplantısı düzenleyen İnce, “Memura zammı açıklayanı biliyoruz, Erdoğan açıkladı. Peki benzine, doğalgaza, elektriğe yıl başı gecesi iğneden ipliğe her şeyi kim yaptı? Ortada sorumlusu yok, sanki eniştesi yaptı bu zamları. Dövizin üzerindeki köpüğü kaldırmış, enflasyonun üzerindeki köpüğü de kaldıracakmış. Nasıl kaldırdıysa, dolar yine 14 lira” dedi.

Müslüm EVCİ

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İnce’nin Aksaray’dan izlenimleri ise şu şekilde:

* Bir anlamda Ak Parti kalesi olan Aksaray'da, belediyeyi, milletvekillerini her şeyi vermelerine rağmen hala su probleminin çözülmemiş olması bir büyük ayıptır.

*Bütün yolların kesişim noktası olan Aksaray'da hala demiryolu ve havaalanı probleminin çözülmemiş olması gerçekten buradaki seçilmişlerin büyük bir ayıbıdır.

* Biz son yıllarda sanayisi de olan Aksaray'a özellikle OSB'lerin içerisinde nitelikli eleman, kalifiye eleman sorununu çözmek için Memleket Partisi olarak ilk sözümüzü veriyoruz; buralarda yetenek merkezleri kuracağız ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları buralarda yetiştireceğiz.

“KÖPÜKLÜ YALAN”

*Yalanlar üçe ayrılıyordu biliyorsunuz. Yalan, kuyruklu yalan ve TÜİK istatistiği. Şimdi kuyruklu yalandan sonra bir de köpüklü yalan çıktı. Bu köpüklü yalan da yeni çıktı.

*Dövizin üzerindeki köpüğü kaldırmış, enflasyonun üzerinde ki köpüğü de kaldıracakmış. Nasıl kaldırdıysa, 14 lira yine dolar.

* 2018'de Erdoğan beraber yarıştığımız seçimden sonra cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana ekmek yüzde 156 arttı, elektrik yüzde 400 arttı, Ayçiçek yağı yüzde 231 arttı.

* Yani verin yetkiyi görün etkiyi diyordu. Verdik yetkiyi gördük belamızı.

“GECE YARISI ZAMLARININ SORUMLUSU SEN DEĞİL MİSİN?”

Zamlarla ilgili iktidara yüklenmeye devam eden İnce, “Yılbaşı gecesi elektriğe yüzde 127 zam yapıldı, benzine, mazota zam yapıldı. Bunları kim yaptı? Bilen yok. Zamları açıklayan yok. Asgari ücreti açıklayanı biliyoruz, Erdoğan açıkladı. Memura zammı açıklayanı biliyoruz, Erdoğan açıkladı. Peki benzine, doğalgaza, elektriğe yıl başı gecesi iğneden ipliğe her şeyi kim yaptı? Ortada sorumlusu yok, sanki eniştesi yaptı bu zamları. Hatay'da şehit olur, şehit haberini vali açıklar. Hani başkomutandın? Sen niye açıklamıyorsun? Hani ekonomisttin? Gece yarısı elektriğe yüzde 127 zam yaptığında, ekonomist sen değil misin, sorumlu sen değil misin? Niye ortalığa çıkmıyorsun? Asgari ücrete yapılan zamda çalışanın cebine girmeden o gece bitti. Daha yürürlüğe girmeden, cebine girmeden yılbaşı gecesi ne yazık ki bunların hepsi bitti” dedi.

“HER ŞEYİN FİYATI ARTIYOR VATANDAŞLIĞIN FİYATI DÜŞÜYOR”



“Dış güçler dış güçler diye bu milleti yıllarca kandırdılar” diyerek sözlerine devam eden İnce, “Millete yıllarca yalan söylediler. Şu anda iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artıyor Türkiye'de. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının fiyatı düşüyor. 500 bin doları koy cebine, bankaya yatır, üç sene çekmeyeceğini garanti et, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kap. 250 bin dolara bir ev al, anında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Bu memlekete yaptığı bu kötülüğü dış güçler bile yapamazdı” dedi.

“OYUNA GELME SANDIĞA GEL”

Vatandaşlara oyuna gelmeyin çağrısında bulunan İnce, “Bir de bu sokağa çıkma meselesi var. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum; oyuna gelme, sandığa gel. Aman oyuna gelme. Sıkıntılarınızı biliyorum, zor geçindiğinizi biliyorum, patlamak üzere olduğunuzu biliyorum. Bu sokağa gel çağrılarını oyuna gel olarak algılıyorum. Ben de diyorum ki sokağa değil sandığa gel diyorum. Yapılacak bir tane iş var önümüzde ki seçimde seçime katılım oranının yüzde 80'lerde değil, yüzde 95'lerde yapıp Erdoğan'ı emekli etmek. Torun sevmeye gitsin, yapılacak tek şey bu” diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ PERİŞAN DURUMDA”

Türkiye ekonomisinin perişan durumda olduğunu belirten İnce, “2,5 ayda dolar 9 liradan 18 liraya çıktı, şimdi 13,5 liraya gelmiş. Dalgalı kur sistemi diyorlardı, bunun adını değiştirsinler dalgalı kur sistemi değil bu. Fırtınalı kur sistemi bu. Yine Nebati'ye de bir çift sözüm var. Gözlerimde ki ışığı gördünüz mü diyor. Gözlerinde ki ışığı göremedim ama milletin çalınan rızkını gördüm. Benim gördüğüm ışık değildi, çalınan rızıktı Sayın Nebati” dedi.

“UTANMAZLIĞIN LÜZUMU YOK MİLLETİN İÇİNDE MÜDÜRLERİ FIRÇALAMA”

“Milli Eğitim Bakanına da bir çift sözüm olsun” diyerek sözlerine devam eden İnce, “Milletin içinde bir okul müdürünü, bir öğretmeni azarlamak sana yakışmadı. Ödenek isteseymiş de gönderecekmiş. Sayın Bakan sen kimi kandırıyorsun? Türkiye'de bütün okullara ödenek lazım, istemelerine gerek yok. Okulları veliler finanse ediyor yıllardır. Bunu bilmiyor musun sen, ayda mı yaşıyorsun? Ben bir öğretmen olarak sana cevap veremeyen, sürülmekten korkan öğretmenler adına cevap veriyorum. Utanmazlığın lüzumu yok. Millet içerisinde okul müdürlerini fırçalama. Ödenek isterlerse verirmiş. Gönder o zaman, bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var. Velilerden parayı toplamayın o zaman” ifadesinde bulundu.

“BAYRAMDA SURİYE'YE GİDEN BİR DAHA GERİ GELEMEZ”

Gazetecilerin mülteciler konusundaki sorusunu yanıtlayan İnce, “Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye büyük devlettir. Komşularında bir problem olduğunda kadınına, yaşlısına çocuğuna yardım etmelidir. Ama 20-25 yaşında ki insanlar spor ayakkabılarını giyip sınırdan koşa koşa Türkiye'ye giriyorlarsa; Türkiye'ye doğudan girmek serbest, batıdan çıkmak yasaksa bu politika yanlıştır. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Göndereceğiz çaresi yok. Komşularımızla da barışacağız, Esad'la da görüşeceğiz, Şam'a büyükelçi atayacağız, doğuda ki Van'da ki sınırımızı düzgün koruyacağız, girişlere engel olacağız. Bayramda gidip de 1 hafta Suriye'de kalıyorsa, 1 hafta sonra geri geliyorsa sınırları kapatırız, giden bir daha geri gelemez” diye konuştu.

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