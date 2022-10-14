Muharrem İnce’den Mehmet Ali Çelebi açıklaması: Bu siyasetle açıklanamaz

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Memleket Partisi'nden ayrılan ve eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin, AKP'ye geçmesiyle ilgili konuştu. İnce, "Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa ilçeleri gezisinde, İznik’te Ayasofya camiinde cuma namazı kıldı. Ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

“BU SİYASETLE AÇIKLANAMAZ, BU OLSA OLSA DOKTORLARIN İŞİ OLUR”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İznik’te Ayasofya camiinde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, partisinden ayrılan ve AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“1984 doğumlu genç bir isim olduğunu belirterek, CHP'den istifa etti bizim partimiz Memleket Partisi’nde yola devam kararı aldı. Sonra bizden de istifa etti Ak Parti'ye gitti. Birincisi biz partiyi kurduğumuzda bir MYK toplantısında dedim ki Memleket Partisini payanda olmak için kurmadık.

Millet İttifakına ya da Cumhur İttifakına köşeye oturalım 3-5 milletvekili pazarlığı için kurmadım. Biz bunu tek başına seçimi kazanacak cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever bir parti olmak için kurduk. Ama benim her şeye rağmen asla Cumhur İttifakı ile olamayız. Çünkü 20 yıldır bu memleketi çok kötü yönetiyorlar.

O günden Mehmet Ali Çelebi gönül bağını önce benimle kopardı. Çok kısa süre içinde de istifa etti. Demek ki o aklından geçiriyormuş zaten. Bizim aklımızdan bunlar hiç geçmediği için. Yazık üzülüyorum sadece. Yani Ergenekon Balyoz sürecinde Silivri mahkemelerinde ona en çok destek olanlardan birisiydim.

Tabii ki ona değil, tüm bozuk düzene karşı çıkmak için yaptım bunları. Bugün olsa yine yapardım. O yüzden burada ceza aldım. Yargılandım. O FETÖ'cü hakimlere savcılara karşı direndiğimiz için yargılandım. O günlerde Silivri’nin önlerinde miting yaparken, yargılanırken, diretirken, FETÖ'cülere karşı.

Sonra bir şey oldu, sayın Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Bunu milletvekili yaptı. Yani o günlerde de Recep Tayyip Erdoğan ben bu Ergenekon davasının savcısıyım diyordu. Sayın Çelebi'ye şunu söylemek isterim; Seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce'nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmadın, ben o davanın savcısıyım diyen Tayyip Erdoğan'ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur.”

“ONU BİLMİYORUM BENİ SORACAK OLURSAN MUHARREM İNCE OLACAK”

Gazetecilerin Millet İttifakı’nın adayı kim olmalı sorusuna, “Onu bilmiyorum, ama Memleket Partisi'ni soruyorsan, Muharrem İnce olacak” diyen İnce, “Kılıçdaroğlu'nun şansını soran gazetecilere, “Bunu bilemiyorum. Barometre değilim” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU MANİPULE ETTİKLERİNİ SÖYLÜYORUM”

Yapılan anketleri de değerlendiren İnce, “Yalancı anket şirketlerinin toplumu manipüle ettiklerini söylüyorum. Hepsini yazmışlar, bir tek Memleket Partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5,6. Bunlar sokak ankettir. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah’ın izni ile biz bu ipi göğüsleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“ADAY GÖSTERİRLERSE ŞARTLARIM VAR”

Millet İttifakı’nın adayı olursa şartlarının olduğunu söyleyen İnce, “Bir bana oy verecekler. İki sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, Cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Dört sandıklara sahip çıkacaklar. Beş seçim gecesi iftira atmayacaklar. Seçim gecesi neredeydin sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek tuvaletin önüne oturtmayacaklar. 7 bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm” diye konuştu.

“ŞİMDİ SOSYAL MEDYAYI DA ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

TBMM'den geçen yeni dezenformasyon yasası ile ilgili soruya ise İnce, “Medyayı ele geçirmişlerdi, şimdi sosyal medyayı ele geçirmek istiyorlar. Yalan bilgi yanlış bilgi. En büyük yalan bilgiyi Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Zonguldak Üniversitesi’ni biz açtık diyor. 1071'de Romen Diyojen'in gülleler attığını söylüyor o tarihte gülle yoktu. Yalansa en büyük yalancı kendisi. Bir gazete 365 günün 302 günü emekliye müjde diye haber yaptı. Bütün bunlar oldu. Belediyeler PKK'ya yardım ediyor dedi hiç bir belediyeden bir şey çıkmadı. Bunları söyledi. Camide içki içtiler dedi Görüntüleri Cuma yayınlayacağım dedi 500 Cuma geçti hiç birini yayınlayamadı. Birisi çıktı deri elbiseliler vardı üzerime işedi dedi. Görüntüler var dediler hiç birisi çıkmadı. Ceza alacaksa bunların alması lazım. Yalan haberden yıpratıcı haberden toplumu manipüle edici haberden 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilecekse AKP'de adam kalmaz” açıklamasında bulundu.

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