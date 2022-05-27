Murat Kurum: Atatürk Havalimanı’nda külliye geleneği sürdürülecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeni açıklama...

Sozcu.com.tr

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesindeki fidan dikim töreni öncesi açıklama yaptı. Kurum, hastane inşaatıyla başlayıp iki yıldır devam eden ve son günlerde millet bahçesi inşaatı için iş makinelerinin aprona girmesiyle tüm gözlerin üzerinde olduğu pistlerle ilgili şunları söyledi:

“Mevcut pistler olabildiğince korunacak, pistler çeşitli spor aktiviteleri için kullanılacak. Millet Bahçesi çevresinden bir duvar ile ayrılacak, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan yapılar ile külliye geleneği sürdürülecek.”

18 bin kişilik cami inşa edileceğini duyuran Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

– Ağaçları, yeşil alanları, deresi, sosyal donatı alanları ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul’un havasını ve çehresini değiştirecek. Millet bahçesine girişler 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesi’nden sağlanacak.

– Cennet bahçelerinin arasından geçilerek sessizlik ve huzurun hâkim olduğu millet bahçesine ulaşılacak. İhalesi yapılan ilk etapta 2 milyon m2’lik alana sahip olan bahçenin mevcut pistler haricinde kalan alanların yüzde 77’sine karşılık gelen yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, küçük çocuklar, yaşlılar ve engelliler güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürebilecek.

– Türk bahçe kültüründe olduğu gibi pınarbaşıyla başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca akan bir dere yer alacak. 3 metre genişliğe ve 2 bin 350 metre uzunluğa sahip dere doğal eğimiyle denize doğru akacak. Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, en fazla 20 santimetrelik su derinliği ise çocukların güvenle suyla oynamalarına imkân sağlayacak.

– Düzenlenen bostanlarda çocukların doğayı tanımaları sağlanacak, günümüz insanının yaşamındaki doğa eksikliği tamamlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak, ayrı manzaralar sunacak.

İKİ UÇAK PİSTİNİN OLDUĞU ALANA 145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK

– 2.5 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde iki adet uçak pistinin olduğu alana yaklaşık 145 bin 300 ağaç dikilecek. Mevcut pistler olabildiğince korunacak, pistler çeşitli spor aktiviteleri için kullanılacak. Millet Bahçesi çevresinden bir duvar ile ayrılacak, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan yapılar ile külliye geleneği sürdürülecek. Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz.

MEVCUT HAVALİMANI YAPILARI FUAR ALANI OLACAK

– Bahçeyi çevreleyen duvar üzerinde 13 farklı noktada yer alan Yan girişlerde bakkal, ilk yardım ve servis alanları yer alacak. Dört adet yan giriş millet kıraathaneleri olarak hizmet verecek, ziyaretçilerin yaz-kış oturabilecekleri alanlarda dinlenme ve yeme-içme ihtiyaçları karşılanacak.

– 355 bin metrekarelik mevcut terminalin yüzde 75’i fuar ve bilim merkezine dönüştürülecek, geri kalan alan genel havacılık için hizmet vermeye devam edecek. Yeniden kullanım imkânı olan mevcut havalimanı yapıları ise fuar alanı, müze, gençlik merkezi gibi yapılara dönüştürülecek.

– 22 bin’er metrekarelik iki Külliye yapısında düzenlenecek kütüphane, derslik, atölyeler ve millet kıraathaneleri ile gençler ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, yeni hobiler edinebilecekleri alanlara kavuşacak.

HANLARDA YEME İÇME

– Yapılar geleneksel mimari kimliğimizi yansıtmanın yanı sıra, geleneksel yaşam biçimlerini de yeniden canlandıracak. Lokantalar, kafeteryalar ve hanlar yeme içme ile geleneksel ve yöresel alışveriş imkânı sağlarken, aşevlerinde paylaşmanın huzuru yaşanacak.

– 62 metrelik Kubbe çapı, 100’er metrelik minareleri ile toplam 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak Cuma Camii Millet Bahçesi projemizi taçlandıracak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

– 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında normal oyun alanlarına kıyasla daha çok fiziksel aktivite içeren, doğayla iç içe, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kurallardan ve sınırlardan uzak kendi oyunlarını kurabilecekleri ve yaşıtlarıyla iletişim kurarak kendilerini ifade edip, paylaşım yapabilecekleri alanlar oluşturulacak.

– Millet bahçesinin kuzeyinde gençlik merkezi yanında 145 bin metrekarelik alanda yapılacak macera parkında gençler farklı deneyimler yaşayacak, heyecanlı anlar geçirecek. Doğa ile bütünleşen macera parkında eşsiz parkurları ve 650 metre uzunluğundaki kaykay pisti ile gençler dünyada eşi benzeri olmayan bir aktivite alanına sahip olacaklar.

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