MÜSİAD arazisinin planlama süreci durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kullanım hakkı 30 yıllığına MÜSİAD’a verilen Ataköy'deki 15 dönümlük hazine arazisinin bir kısmını otel ve rezidans imarına açmak üzere hazırladığı imar planını geri çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; mülkiyeti hazineye, kullanım hakkı 30 yıllığına MÜSİAD'a ait olan İstanbul Bakırköy'deki yaklaşık 15 dönümlük arazi için imar planı değişikliği hazırlayarak 4 Şubat 2022 tarihinde askıya çıkarmıştı.

Plan değişikliği ile bir kısmında MÜSİAD binası bulunan, büyük kısmı boş olan parsele “turizm ve ticaret” fonksiyonu verilerek otel ve rezidans yapılabilecek hale getirilmişti. Plan raporunda, parselin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna tahsisli olmadığı belirtilerek kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bakanlık tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edildiği kaydedilmişti.

BAKANLIK: SEHVEN YER VERİLDİ

Bakanlık, 9 Şubat tarihinde yaptığı duyuru ile bu planın ilan sürecinin durdurularak askıdan indirildiğini açıkladı. Duyuruda, planlama çalışmaları aşamasında alanın rezerv yapı alanında kalması nedeniyle taslak imar planında bu konuya yer verildiği ancak bakanlığın ilgili müdürlüğünün yazısı ile bu kararın ortadan kalktığının anlaşıldığı kaydedildi.

Onaylanan imar planı nüshasında bulunmamasına rağmen il müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan planın açıklama raporlarında parselin “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği bilgisine sehven yer verildiği belirtildi. Bu nedenle planların askı ilan işlemi sonlandırıldı. Bu plan yerine bakanlığın 8 Şubat 2022 tarihinde onayladığı imar planının askı süreçlerinin başlatılacağı duyuruldu. Yeni planın önümüzdeki günlerde askıya çıkarılması bekleniyor.

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