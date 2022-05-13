“MÜSİAD Başkanı farklı bir ülkede yaşıyor galiba… Meydanlarda gezsin, insanlara sorsun”

TÜİK'E göre 4 milyona yakın, DİSK'e göre 8 milyon işsiz varken, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın, Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu söylemesi dikkat çekti. SÖZCÜ'ye konuşan yurttaşlar, "İş beğenmeme yok, düzgün bir olsa neden çalışmayalım? MÜSİAD Başkanı farklı bir ülkede yaşıyor galiba." sözleriyle tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

TÜİK’e göre, martta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2022'de 8 milyon 356 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 1 milyon 536 bin arttı.

İşsizlik rakamları artarken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’deki işsizlik sorunuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Asmalı, Türkiye’de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu öne sürerek, “Bizim üyelerimizden gelen duyumlarımız var. Vasıflı, vasıfsız eleman aradıklarını söylüyorlar. Maalesef Türkiye’de iş beğenmeme gibi bir sorun var. İnsanlarımız emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor” dedi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul’da Avcılar Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “MÜSİAD başkanına göre Türkiye’de işsizlikten çok iş beğenmemezlik var. Sizce de öyle mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“KIZIM 3 SENE İŞSİZ KALDI”

Niyazi Sarı: “Benim kızım üniversite mezunuydu, 3 sene işsiz kaldı. Gençlerimiz hep böyle. Türkiye’de bir işsizlik var yıllardan beri. Ben 60 yaşındayım, şu ana kadar işsizlik çekmedim, emekli oldum ama gençlerimiz işsiz. Üniversite okuyorlar, belli bir branşa yöneliyorlar ama o branşlarda iş bulamıyorlar.”

“STAJ BİLE BULAMIYORUZ”

Ahmet Murat Yıldız: “İş beğenmeme yok. Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum, neden gidip de bir bakkalda veya fabrikada çalışayım? İş beğenmeme yok, düzgün bir olsa neden çalışmayalım? Staj bulamıyoruz şu an mesela biz. Staja gitmem lazım ama staj yeri yok ortada. Sonra da gelecek bizlere emanetmiş… Çok emanet olacağını sanmıyorum.”

“TEKSTİLCİYİM, AYLARDIR İŞ ARIYORUM”

Somer Bey: “(Çevrenizde iş arayıp da bulamayan var mı?) Ben varım. Tekstilciyim, iş bulamıyorum, almıyorlar. ‘Kadromuz dolu’ diyorlar. (Eskiden bu tip sorunlar yaşıyor muydunuz?) Hayır yaşamıyorduk. Her yerde iş vardı. Şimdi 5-6 aydır iş arıyorum. (Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?) Annemin emekli maaşı var, abim çalışıyor, başka yok. Geçim zor, kolay değil.”

“ÇOK ÇALIŞ, AZ KAZAN…”

Ogün Asaf: “Çevremde iş arayıp da bulamayan çok var. Onlara (iktidar yetkilileri ve onlara yakın kişilere) sorsan ‘maaşı beğenmiyorlar.’ Ama şimdi Çin sistemi diye bir sistem uydurdular; çok çalış az kazan… Türk milletine de aynı şeyi uygulamaya çalışıyorlar.”

“İŞLERİNE GELDİĞİ İÇİN ÖYLE KONUŞUYORLAR”

Vural Demirtaş: “Öyle değil. İşsizlik sorunu çok fazla. Çevremde iş arayıp da bulamayan çok var. İşlerine öyle geldiği için (işsizlik olmadığı yönünde) öyle açıklamalar yapıyorlar.”

“SOKAKLAR, KAFELER İŞSİZLERLE DOLU”

Hüseyin Bey: “Kesinlikle öyle bir şey yok. Sokakları görüyorsunuz; Avrupa’ya gidin, bu saatte insanlar sokakta böyle gezemez çünkü işsizlik yok orada. Türkiye’de işsizlik çok fazla olduğu için sürekli sokaklar ve kafeler dolu. Bu da işsizlikten dolayı oluyor. Ben bir işletmeciyim, bunu çok açık bir şekilde görüyorum. Her gün benim kapıma 10-15 insan gelip iş soruyor, ‘ne iş olursa yaparız’ diye. Bu son 5 senede çok arttı.”

“HER EVDE İŞSİZ VAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “MÜSİAD Başkanı farklı bir ülkede yaşıyor galiba, Türkiye’de halkın içine karışmıyor. Kendi çevrelerinde daha çok parayla oynadıkları için bu durumu bilip de öngörmesi imkansız yani. Burası Avcılar, örneğin burada gezsin bakalım, insanlara sorsun. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayanlar var mı?) Çok. Olmayan yok ki. Her evde neredeyse bir tane var.”

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