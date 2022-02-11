Mustafa Sarıgül: Tencerelerde et kaynamıyor, dert kaynıyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Denizli’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Tarım ilacından alınan vergileri gündeme getiren Sarıgül, “Yata, jete vergi yok tarım ilacına var” diye konuştu. Eline boş tencere alan Sarıgül, “Tencerelerde et kaynamıyor, dert kaynıyor” dedi.

Selami AYDIN

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Denizli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kentin ticaret merkezi Bayramyeri ve tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda tek tek dükkanları ziyaret eden Sarıgül, bazı işletmelere siftah parası bıraktı. Ziyareti sırasında sık sık tik-tok ve instagram videoları çeken Sarıgül esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmeye çalıştı.

TENCERELERDE ET KAYNAMIYOR

Kaleiçi'nde bakırcılar esnafını ziyaret eden Sarıgül eline bir tencere alarak, “Tencerelerde et kaynamıyor, dert kaynıyor. Son derece üzülüyorum. Arzumuz tencerelerde et kaynaması” diye konuştu.

Bir ayakkabıcı esnafı artık vatandaşların eskisi gibi alışveriş yapamadığını belirterek, “Bu çarşıda iğne atsan yere düşmezdi” diye isyan etti. Sarıgül ise “Millet şu anda karnını doyurmak istiyor. Önce buzdolabını doldurmak istiyor. Buraya gelemiyor ki… Bu elektrik faturaları ile nasıl olacak” ifadelerini kullandı.

“BUNUN HESABINI VERECEK”

Bayramyeri'nde bir giyim mağazası çalışanı “Elektrik parası 400'dü 800 lira oldu. Bunun hesabını verecek. Ben üniversite öğrencisiyim. Burada çalışıyorum. Müşteri fiyatlardan memnun değil. Alışverişte durgunluk var. Enflasyon yüzde yüz” diye konuştu.

Halkın alım gücünün kalmadığını söyleyen Sarıgül ise, “Vatandaşın alım gücü kalmadığı için bir şey alamıyor. Kardeşimiz üniversite öğrencisi ama burada çalışıyor. Milletin alım gücü düştü. Karnını doyuramıyor ki sonra gelip alış-veriş yapsın” ifadelerini kullandı.

ESNAF LOKANTASINDA PİLAV YEDİ

Ziyaret ettiği esnaf lokantasında pilav yiyen Sarıgül, kuru fasulye pilav fiyatının 30 lira olduğunu öğrenince, “Emekli 2 bin 800 lira maaş alıyor. 30 lira buraya verirse bu iş nasıl olacak? Fiyatlara yüzde 100 zam geldi” diye isyan etti. Sarıgül işletmeciye dükkanın neden boş olduğunu sordu. Lokanta çalışanı 170 lira gelen elektrik faturasının bin 50 lira olduğunu söyleyerek çare bulmasını istedi. Sarıgül ise, “Elektrik faturalarına yüzde 400 zam yapılmış. Yazık günah. Elektrik ve doğalgaz zamlarının geriye alınması şart” diye konuştu.

“YATA JETE VERGİ YOK TARIM İLACINA VAR”

Zirai ilaç satan bir iş yerini ziyaret eden Sarıgül 1 litrelik ilacın 200 lira olduğunu öğrendikten sonra; “Çiftçimiz bunu nasıl ödeyecek. Tarımda ilaçlamayı yaparken KDV almamamız, çiftçiyi rahatlatmamız lazım. Jetlerden vergi almıyoruz, yatlardan vergi almıyoruz, çiftçinin kullandığı ilaçtan vergi alıyoruz” ifadelerini kullandı.