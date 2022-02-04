Mustafa Tuncer, Karamollaoğlu’na teşekkür edip Saadet Partisi’nden istifa etti

İş insanı Mustafa Tuncer, iş yoğunluğu nedeniyle Saadet Partisi'ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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İş insanı Mustafa Tuncer, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncer, şu ifadeleri kullandı;

“İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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