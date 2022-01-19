‘Nazar değdi’ diye kurban kesmişlerdi! ‘Bu yol Karadeniz’in dalgalarına dayanmaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta açılacak olan ve daha önce dalgaların zarar verdiği Zonguldak'taki Kilimli Sahil Yolu'nda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, yolun bu şekliyle kış aylarında kullanılamayacağını ve Karadeniz'in dalgalarına dayanamayacağını belirterek, yolun göstermelik açılacağını ileri sürdü.

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22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan Kilimli Sahil Yola, yapım sırasında 3 kez dalgalar zarar verdi. Şirket yolu, 22 Ocak’ta yapılacak olan açılışa yetiştirmek için çalışırken, dalgalar işçilere zor anlar yaşattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dalgaların yola verdiği zararı ve işçilerin canını tehlikeye atarak çalışmalarına ait görüntüleri paylaştı.

AÇILIŞA YETİŞTİRMEK İÇİN İŞÇİLER TEHLİKEYE ATILDI

Görüntülerde kamyonların ve iş makinelerinin dev dalgalara rağmen çalışmaya devam ettiği görülürken Milletvekili Yavuzyılmaz, “Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4. kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor. AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı” diyerek tepki gösterdi.

“BU TAŞLAR BURADA DURMAZ”

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, yolun ilk planlandığı zaman denizden 10-15 metre yükseklikten geçeceğini ancak, Cumhuriyet döneminden kalma tüneller nedeniyle kotunun düşürüldüğünü ileri sürdü.

Sarıal, deniz ile yol arasına kayalar dökerek bir set oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Bu taşların burada durması imkansız. Denizin 30-40 metre doldurulması gerekir. Ya da yol bir tüp içine alınmalı. Çünkü yol denizden 1-2 metre yükseklikte. Oysa burada fırtınalı havalarda 5-6 metre büyüklüğünde dalgalar olur.

Fırtınalı havalarda bu yolun bu haliyle çalışması imkansız. Yol bu haliyle Karadeniz’in dalgalarına dayanamaz. Düzenli ve güvenli bir trafik akışı olacağını sanmıyorum. Ancak, AKP iktidarı bu yolun bu şekilde yapılmasında ısrar ediyor. 22 Ocak’a yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama yetişeceğini sanmıyorum. Göstermelik bir açılış yapacaklar. Sonra çalışmalara devam edecekler” diye konuştu.

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