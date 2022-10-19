Neredeyse mahalleyi yakıyordu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde temizlediği tarlasındaki anızları yakan çiftçi rüzgarın etkisi ile yangın çıkardı. Evlerin arasına giren yangın kısa süreli korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Develer Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde bir tarlada anız yakarken yangın çıktı. Çitçi 55 yaşındaki K.S.'nin temizlediği otları tutuşturması ile alevler rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Ola yerine Muğla Büyükşehir İtfaiye'sine ait 4 arazöz ile birlikte Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar ve 40'a yakın vatandaş müdahale etti. Alevlerin bir ara evlerin arasına ulaşması ile kısa süreli korku ve heyecan yaşandı. Makilik alanda büyüyen yangına vatandaşlar da kazma, kürek ve çalılarla müdahale etti.

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Salih “Duman ve ardından alevleri görünce muhtarımız ile birlikte hemen yangına müdahale ettik. Günlerdir anons yapılıyor anız yakmayın diye, uyan yok. Ardından itfaiye ekipleri geldi, müdahale etti” diye konuştu. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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