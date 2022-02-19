Numan Kurtulmuş’tan Abdulhamit Gül yorumu: Gün ola, harman ola

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifasıyla ilgili bir soruya, “Gün ola harman ola” yanıtını verdi.

Ahmet KAYA

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,, partisinin il danışma kurulu toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

Kurtulmuş, AKP Gaziantep İl Teşkilatı'nın basın buluşmasında bir gazetecinin eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa öncesi ya da sonrasında kendisiyle istişarede bulunup bulunmadığı ve bazı çevrelerce kendisine yönelik ‘Yol arkadaşını yarı yolda bıraktı' şeklinde eleştirilerde bulunduğuyla ilgili sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

PIRIL PIRIL BİR KARDEŞİMİZDİR

– Abdulhamit Gül kardeşimi gençlik yıllarından itibaren tanırım. Pırıl pırıl, gerçekten vatan sevgisiyle dolu istikamet sahibi olan bir arkadaşımızdır. Gaziantep'e de çok büyük hizmetleri olmuştur.

– Genç yaşında Türk siyasetinde önemli izler bırakmıştır, şuanda bir görev değişimi olmuştur. Dolayısıyla, Abdulhamit Gül'ün de tanıdığım günden itibaren yeniden büyük Türkiye davasına nasıl destek verdiğini bilirim. Görüşlerinde, görüşlerimizde, istikametinde, istikametlerimizde en ufak bir yön değişikliği söz konusu değildir. Bu mücadeleyi de hayat boyu sürdüreceğiz.

POZİSYONU DEĞİŞMİŞTİR

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasının devamında, Abduhamit Gül ile her zaman beraber olduğunu belirtirken de şöyle dedi:

“Bu konuyla ilgili de bir takdir, görev değişikliğiyle ilgili talebi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuyu tensip etmesiyle görev değişimi olmuştur. Abdulhamit Gül, dün durduğu yerdedir, Sadece mücadele içerisinde şuandaki pozisyonu değişmiştir. Gün ola harman ola. Kendisi siyasi mücadeleyi de makam mevki için yapan bir arkadaşımız değildir.”

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