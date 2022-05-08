O görüntülerle ilgili tartışma bitmiyor… Van Valiliği sınıra davet etti!

TÜRKSAM Başkanı ve MHP eski Milletvekili Sinan Oğan'ın "sınırı geçen göçmenler" ile ilgili paylaşımına Van Valiliği yanıt verdi. Valilikten yapılan açıklamada "Görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir. Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz." denildi. Sinan Oğan ise Valiliği'nin açıklamasına "Biz Ay Valiliği'nden cevap beklerken Van Valiliği'nden cevap geldi" karşılığını verdi.

Orhan BOZKURT

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Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından Türkiye-İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili tartışmalar sürüyor. En son MHP eski milletvekili ve Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan’ın, “Videodaki Afganistan ve Pakistanlı ”Muhacirler” sınırı geçip ”aya” giderken görüntülendi.

Van Valiliği ile İsmail Çataklı ve Süleyman Soylu'ya duyurulur. Koca koca plakatlar yapıp ekrana çıkmanıza, vallahi de billahi de burası Türkiye sınırı değil demenize gerek yok. Burası AY!” notu ile paylaştığı görüntüler için Van Valiliği, açıklama yaptı. Valilik, İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

“GÖRÜNTÜLER 2021 YILINA AİT, TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA ÇEKİLMEDİ”

Van Valiliği, yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtti. Görüntüleri sosyal medyada 24 Haziran 2021’de paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir.”

“AKSİNİ İDDİA EDENLERİ SINIR HATTINI İSTEDİKLERİ VASITAYLA GEZDİREBİLİRİZ”

Valilik, açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.Daha önce de ifade ettik yineliyoruz. Provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır.”

Valilik ayrıca söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağıda bildirdi.

“BİZ AY VALİLİĞİ’NDEN CEVAP BEKLERKEN, AÇIKLAMA VAN VALİLİ’NDEN GELDİ”

Sinan Oğan ise Van Valiliği’nin yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. Oğan, “Biz Ay Valiliği’nden cevap beklerken Van Valiliği’nden cevap geldi. Sn. Van Valisi size açıklama yapmanıza gerek yok diye yazmıştım. İstanbul sokaklarında taciz videoları çekenler Pakiler Van’dan gelmiyor Ay’dan gelmişler. Muhatabım siz değilsiniz, Ay Valisi…” dedi.

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