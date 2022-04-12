ODTÜ’de öğrenciler Ali Babacan’ı protesto etti, etkinlik iptal edildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, ODTÜ'de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması öğrencilerin protestosu sebebiyle iptal edildi. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Babacan, "İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bugün (ODTÜ) yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Babacan'ın öğrencilerin kendisini protesto ettiğini öğrendikten sonra ODTÜ ziyaretini iptal ettiği öğrenildi.

Öğrenciler tarafından etkinliğin yapılacağı kafe önünde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik.

* TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa ‘umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz.

* Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz. Devrimcilerin okulu ODTÜ’den sesleniyoruz; AKP ile mücadele ettiğmiiz gibi Babacan’la da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Öğrenciler daha sonra, “ODTÜ faşizme mezar olacak”, “Babacan gençliğe umut olamaz” sloganları attı.

“BEN, TÜM FİKİRLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARAFINDAYIM”

Yaşanan olayın ardından Babacan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ'deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır” ifadelerini kullandı.

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