Öğrenci burs peşinde

TEV bursundan yararlanmak için başvuranların sayısı hayat pahalılığı arttıkça katlanıyor. Ortalama 30 bin kişi başvururken sayı geçen yıl 65 bine çıktı. Bu yıl 100 bini aşması bekleniyor. TEV Şubeler Genel Koordinatörü Turna, “Bu tablo, ekonomik olarak toplumda yoksullaşmayı gösteriyor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Hayat pahalılığı arttıkça, geçim zorlaştıkça Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) burs almak isteyen öğrenci sayısı da artıyor. Ortalama 30 bin öğrenci burs için başvururken, bu sayı geçen yıl 60 bine yükseldi, bu yıl da 100 bine ulaşması bekleniyor. TEV Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna, halen 9 bin 700 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. 3 öğrenci yurdu ve 13 şubelerinin bulunduğunu anlatan Turna, 31 okul yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladıklarını söyledi. Vakfın kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle 11 Mayıs'ta bursiyerlerle Anıtkabir'e gideceklerini, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacaklarını belirten Turna şunları anlattı:

BAŞVURU SAYISI ARTIYOR

■ Burs için TEV'e başvuranların sayısında büyük bir artış var. Ortalama 30 bin başvuru olurken, bu sayı geçen yıl 60 bine yükseldi. Bu yıl başvuracakların sayısının da 100 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu tablo, ekonomik olarak toplumda yoksullaşmayı gösteriyor, burs için başvuranların sayısı da artıyor.

YENİ YURTLAR AÇIYORUZ

■ Kriterleri uyan Mesleki Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerine 350 TL, üniversite öğrencilerine 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL, doktora öğrencilerine de bin 600 TL burs veriyoruz. Doğal afetlerde anne ve babasını kaybeden öğrencilerin tamamı da burslardan yararlanıyor.

■ Ankara'da 189, Trabzon'da 252, İzmir'de 372 kapasiteli yurtlarımız var. İstanbul ve Bursa'da yeni yurtlar açıyoruz. Yurtlardaki öğrencilerimizin yüzde 20'si tam burslu… Yurda herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Yurt bursiyerlerine ayrıca 350 TL cep harçlığı veriyoruz. Devlet koruması, Sevgi Evleri, Darüşşafaka'da yetişen öğrenciler de doğrudan bizim bursiyerimiz oluyor.

Vehbi Koç'un isteği oldu

Başarılı ama ekonomik gücü olmayan öğrencileri bulup fırsat eşitliğinden yararlanması için çaba gösterdiklerini kaydeden Ömer Turna, vakıf yönetimiyle ile ilgili ünlü iş insanı Vehbi Koç'un önerisini şöyle anlattı: “İlk mezun bursiyerlerimiz Vehbi Koç'a gidince, ‘Bize bir öneriniz var mı?' diye soruyorlar. Koç da ‘Vakfın, kendi evlatları tarafından yönetilmesi en büyük arzumdur' diyor. Şu anda TEV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Mehmet Şükrü Tekbaş yürütüyor. Üyeler Özgür Bolat, Fırat Tekin, Kaya Şener… Ünlü iş insanı Ali Kantur da mütevelli heyetinde görev yapıyor. Hem parasal hem de sayısal olarak en fazla burs veren vakıf olmanın da gururunu yaşıyoruz.”

Öğrencileri geleceğe hazırlıyoruz

Öğrencileri geleceğe de hazırladıklarını belirten Turna, “Bizi, diğer vakıflardan ayıran farklı bir uygulamamız da eski bursiyerlerimizle, halen burs alan öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Böylece hayata bir adım önde başlatıyoruz. TEV Akademi'de bursiyerlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili dersler var” dedi.