Öğretmenevini basan AKP’li başkan kendini savundu: Olay çarpıtıldı

Konya'da AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı’nın ilçedeki öğretmenevinde yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’e hakaret ve tehditler yağdırdığı ve ardından da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak’ı tehdit ettiği ileri sürülmüştü... Kamera kaydı görüntülerinde Bilsin’e sık sık parmak salladığının görülmesine rağmen olayın çarpıtıldığını söyleyen Çanakçı, kendini savundu.

Müslüm EVCİ

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Olay geçen çarşamba günü Konya’nın Emirgazi ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, Emirgazi Öğretmenevi’ne gelerek yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’i ziyaret etti.

İkilinin bir süre görüşmesinin ardından AKP İlçe Başkanı Çanakçı, Müdür Bilsin’e hakaret ve tehditler savurdu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ DE TOPLATI SIRASINDA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Daha sonra dışarıya çıkan AKP’li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’i yanına alarak Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak’ın ilçedeki okul müdürleriyle toplantı yapmasını umursamayarak zorla içeri giren AKP’li Çanakçı burada da hakaret ve tehditlere devam etti.

OLAY KAMERA KAYITLARINA DA YANSIDI

SÖZCÜ'nün olaya ilişkin ulaştığı kamera kaydı görüntülerinde, saat 11:15 sıralarında telefonla konuşarak öğretmenevine gelen AKP’li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’in odasına yöneliyor.

Bir süre içerde kalan Uğur Çanakçı’nın yanında Ahmet Bilsin’le birlikte dışarı çıktığı görülüyor. AKP’li Çanakçı’nın koridorda bir süre konuştuğu Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’e sık sık parmak sallayarak dışarı çıktığı da görüntülere yansıyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yaşanan olayın ardından her iki müdürün de AKP'li Çanakçı hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

‘BUNDAN BÖYLE BENİM EMRİMDE ÇALIŞACAKSIN' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Yaşanan olaya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söylemişti:

*Olayla ilgili edindiğimiz bilgilere göre, Çanakçı, görüşmede öğretmenevinde görevli D.P.'yi neden işten kovmadığını, başka yere görevlendirilen A.S.'ye neden torpil yapmadığını belirterek, serzenişte bulunuyor.

*Bunun üzerine sesleri duyan bazı personel de koridora çıkıyor. AKP'li Çanakçı daha sonra müdür beye parmak sallayarak, ‘Bundan böyle benim emrimde çalışacaksın, siyaset en büyük güç bunu unutmayacaksın. Hepinizi esas duruşta bekleteceğim' gibi tehditler savuruyor.

“ŞİKAYETLER ÜZERİNE GİTTİM”

Konuyla ilgili suskunluğunu bozan AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, kendisi ile ilgili iddialara katılmadığını ve olayın çarpıtıldığını, öğretmenevi müdürünün ve ilçe milli eğitim müdürünün olayı abartılı ve maksatlı olarak medyaya taşıyarak kendi usulsüzlüklerini kapatmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

İŞ-KUR aracılığı ile işe alınan Ayşe Sütçü isimli bir personelin, kurum dışı işlerde çalıştırılmak istenmesi ve işçinin bunu kabul etmeyince de kendisine zorla istifa dilekçesi imzalattırıldığı yönünde vatandaşlardan ve personelden gelen şikâyet üzerine olayın aslını araştırmak için ilgili kişilerle görüştüğünü söyleyen Çanakçı, şu ifadeleri kullandı:

*İŞ-KUR hizmet alımı kapsamında temizlik görevlisi olarak 15 Temmuz Öğretmenevi bünyesinde aralık ayında hizmete başlayan bir bayan hemşerimiz, görev yaptığı süre içerisinde, görevli olduğu öğretmenevi haricinde başka kurumlara temizliğe gönderilmiş.

*Görevli olduğu hizmet kurumu dışında başka bir kurumda çalışamayacağını ifade eden bayan temizlik çalışanına, baskı yoluyla istifa dilekçesi imzalattırılıyor ve istifa dilekçesi alındıktan sonra bayan personel bir okul inşaatına temizliğe gönderiliyor.

*Şikâyetler üzerine durumu öğrendiğimde, konuyu öğretmenevi müdürü Ahmet Bilsin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'a sormak için her iki müdürümüzü de aradım.

“KENDİ USULSÜZLÜKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞMIŞLAR”

*Temizlik görevlisi bayanın işten çıkarılmasında usulsüzlük olduğunu, öğretmenevi müdürü Ahmet Bilsin ile görüştüm.

*Daha sonra öğretmenevi müdürümüz ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'ın yanına gittik. Kendisinin toplantıda olması üzerine şube müdürümüzün odasında toplantının bitimini bekledik.

*Sonrasında milli eğitim müdürü ile de konuyu görüşerek, işten çıkarılma olayının haksız ve usulsüz olduğunu, durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledim.

*Ancak, kurum içerisindeki güvenlik kameraları görüntüleri, kasıtlı ve maksatlı bir şekilde siyasi gazetelere gönderilerek çarpıtılmış ve kurum müdürleri, kendi usulsüzlüklerini bu yol ile örtmeye çalışmışlardır.

O GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMADI

AKP'li Çanakçı, Öğretmenevi binası koridorunda Müdür Ahmet Bilsin'e sık sık parmak salladığı görüntülere ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

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