OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak? HGS nasıl alınır?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS’nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart’ta başlayacak.

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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS uygulaması kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında açıklam yapıldı.

OGS KALKTI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki aynı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYOR

Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Üzerinden tahsilatına devam edilecektir.

HGS HESABINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup. OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.”

HGS NASIL ALINIR?

Eğer ilk kez HGS alınacaksa kimlik fotokopisi ve araç ruhsatı yeterli oluyor.

Gerekli belgelerle PTT şubesine ya da anlaşmalı bankalara ziyarette bulunabilir ya da kara yolları giriş çıkışlarındaki satış noktalarından HGS kartlarınızı elde edebilirsiniz.

Bakiyelerinizi yükledikten sonra kullanıma başlayabileceksiniz.