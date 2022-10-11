Okul servisinde yangın paniği
Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde olan okul servisinin bir anda dumanlar içinde kalması paniğe neden oldu. Şoförün yol kenarına çekmesi ile minibüsteki öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrencileri taşıyan bir servis Bencik kavşağı yakınlarında birden dumanlar içerisinde kaldı.
Servis şoförü M.C.'nin minibüsü yol kenarına park etmesi 14 ortaokul öğrencisi hızla minibüsten indi. Öğrencilerin heyecanlı ve panik anları kameralara yansıdı.
Öğrenci servis minibüsündeki yoğun dumanın egzozdan kaynaklandığı ve öğrencilerin herhangi bir zehirlenme yaşanmadan aracın tahliye edildiği belirtildi.
Öğrenciler temin edilen başka bir araç ile okullarına götürülürken arıza yapan araç çekici aracılığı ile tamir için sanayi bölgesine çekildi.