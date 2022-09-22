Okulda dayak iddiası: 12 yaşındaki Samet öldü

İstanbul'da bir okulun bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Samet Gül hayatını kaybetti. Gül'ün ailesi, çocuklarının okulda bir grup tarafından darp edildikten sonra öldüğünü iddia etti.

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Olay, 19 Eylül Pazartesi günü Halkalı’daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre öğle arasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), okulun bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



“KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMIYOR”

Anne Sevdet Gül, “Ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı” diyerek, şunları söyledi:

– Evdeydim, aradılar, koşarak okula gittim. İki merdiven aşağı indim, baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar.

– “İnşallah oğlum değildir” dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm, boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısını, çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları “Biri boğazını sıktı, dövdü” dediler. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor.

KAFASINI DEMİRE ÇARPMIŞ

Samet Gül’ün dayısı Cüneyt Gül ise yeğeninin herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirterek, şunları anlattı:

– Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu?

– Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. Bahçede çocuklar kavga etmişler, yukarıda aynı kavga devam etmiş. “Kendi kendine düşmüş” diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. (DHA)

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