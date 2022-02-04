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Okulun A4 kağıtlarını satan müdür açığa alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

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Okulun A4 kağıtlarını satan müdür açığa alındı

Olay, Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Belediye Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde okula girip çıkan kişiler olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu emniyet ekiplerine haber verdi.

Konuyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti.

Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu.

Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.'nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi.

Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi. (İHA)

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