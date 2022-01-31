Onay çıkmayan metroya afişli tepki: Metroma engel olma

İstanbul'da Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına, hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler “Metroma engel olma” afişleri asarak tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar’ diye. Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim” demişti.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına dahil edilmedi. 1 yıldır onay bekleyen metroya onay çıkmaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sert tepkisine neden olmuştu.

İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söylemiş ve “Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' ‘Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar.' Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım” demişti.

BELEDİYELER HARAKETE GEÇTİ

İstanbul'un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesiminden geçecek metro hattına çıkmayan onaya, hattın geçeceği ilçeler de afişli tepki gösterdi. Bu hat ile ilçelerinden ilk kez metro geçecek olan Küçükçekmece Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi, ilçelerinde belli noktalara “Metromu istiyorum”, “Metroma engel olma” yazan afişler astılar.

İSTANBUL HALKI YOK SAYILIYOR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak da karara tepki göstermişti. Çalık şunları söylemişti:

– İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez. Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı.

– Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?

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