İhmal iddiası olan inşaatta küçük çocuk can verdi

Eyüpsultan'da evine giderken kısa yoldan gitmek isteyen çocuk, dengesini kaybedip inşaat alanındaki kolonların üzerine düşerek demirlere saplandı. Küçük çocuk olay yerinde feci şekilde can verirken, vatandaşlar inşaat alanı çevresinde yeterli önlem alınmadığını söyledi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, arka sokaktan evinin olduğu sokağa kısa yoldan geçmek isteyen 11 yaşındaki Eşref Güneş isimli çocuk, yapımı devam eden bir inşaatın üst kısmındaki yoldan geçmeye çalıştı. Küçük çocuk dengesini kaybederek inşaatın temel çukurundaki kolonların üstüne düştü. Kolondaki açıkta bulunan demirleri çocuğun vücuduna saplandı.

Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu sağlandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.

“DEMİRLER YAN TARAFINA SAPLANMIŞ”

Mahalle sakinlerinden Durmuş Emre, “Duyduğuma göre çocuk bu yoldan kestirmeden gideyim derken orada kaydı düştü. O beton dökülen yerde. 7-8 aydan beri var burası. İşçiler salmıyor normalde buradan. Çocuk eve kestirmeden gideyim derken biraz yorgunluk hissetmiş herhalde çocuk, beton dökülen yerden ayağı kaydı aşağıya yuvarlandı. Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış. Yandan gördük de döşünden girmiş herhalde” şeklinde konuştu.

“ÖNLEM ALINMAMIŞ”

Diğer bir mahalle sakini ise “Bir önlem alınmamış bekçi koysa veya demir yapsa belki bu olay olmazdı. Çocuk git şuradan kaymış herhalde. Acı çok büyük yani” dedi.

ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

İlkokul öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Talihsiz çocuğun amcası Mehmet Güneş, “İnşaatın çevresi kapalı olsaydı bu çocuk hayatını kaybetmemiş olacaktı” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

İnşaatın bir kısmının açık, bir kısmının kapalı olduğunu ve bu yolun çocuklar tarafından da okula giderken kullanıldığını belirten çocuğun dayısı Reşat Güneş, “Bize haberi geldi düştüğünün, biz ilk başta normal bir alanda düştü zannettik. Sonra gidip baktığımızda inşaata düştüğünü gördük. Burası okula gittikleri sürekli kullandıkları bir yol. Sadece onun değil bütün çocukların girdiği bir yol. Bu 10 yaşında bir çocuk, girmesi için açık bir zemin oluşturulmuş. Zaten fotoğraflarda da görüyorsunuz büyük büyük demirler açık durumda.

Bina inşaatı burası, etrafının bir kısmı kapatılmış, diğer tarafları açık durumda. Burası okul önü olduğu için de çocuklar burayı kullanıyor. Komşular görüyor çocuğun düştüğünü, hemen haber veriyorlar. Şikayetçi olacağız. Daha önce de Eyüpsultan'da 8 yaşındaki bir çocuk aynı şekilde önlemler alınmadığı için ölüyor. Aynı semtte ikinci şekilde oldu bu olay. Oraya saçtan bile olsa bariyerler konulması lazımdı” dedi. (İHA)

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