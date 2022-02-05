Onur Anıtı’nda nöbet sürüyor! Atatürk’ün dev posterini açtılar

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik düzenlenen saldırının ardından başlayan nöbet sürüyor. CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi.

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Atatürk Parkı en hareketli zamanlarından birini yaşıyor. Onur Anıtı'nı görmek üzere Atatürk Parkı'na gelen çok sayıda insan bulunuyor.

Yaşanan saldırının ardından burada beklemeye başlayan insanlar anıta saldırıya tepkisini dile getiriyor.

Atatürk Anıtı önünde İlkadım ve Atakum Belediyelerinin çadırları bulunuyor. Burada gelen vatandaşlara ikramlar da yapılıyor.

Akşam saatlerinde de CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi.

Etkinliğe Trabzon ve Giresun’dan gelen üyeler de destek verdi. Sloganlarla, şarkılarla toplanan kalabalık anıta yürüdü.

Burada toplanan kalabalık adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, şunları söyledi;

*CHP gençlik örgütleri olarak, Samsun halkının onurlu duruşunun, iradesinin yanında dayanışmaya geldik. Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk’e olan sevgisine sevgi katmaya geldik.

*Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak yıkılmak istendi. Ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk’ün yolundan alıkoymayı başaramadılar.

*Yıkılmak istenen anıt, şanıyla şerefiyle buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik örgütleri de gericiliğin karşısında dimdik ayaktadır. DHA

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