Orman yangınlarıyla mücadele önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti tarafından meclise sunulan orman yangınlarıyla mücadele için acilen araştırma komisyonu kurulması önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından Meclis Başkanlığı’na “Orman Varlıklarımızın Korunması, Ağaçlandırma Çalışmalarına Hız Verilmesi, Orman Yangınlarını Önleme ve Müdahale Çalışmaları” hakkında araştırma önergesi sunuldu.

“GEÇTİĞİMİZ YIL 142 BİN HEKTAR ALAN KAYBEDİLDİ”

Önergenin gerekçe kısmında, geçtiğimiz yıl 142 bin hektar alanın orman yangınlarından zarar gördüğü hatırlatıldı. Türkiye tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangınların analizinin yapılmadığı dile getirildi.

“İKTİDAR SEYİRCİ KALDI”

İYİ Parti'nin önergesinde, “Geçtiğimiz yıl orman yangınları bir afete dönüşmüş, Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçaklarını hangara çeken iktidar, zamanında gerçekleştiremediği ihalelerle ormanlarımızın yanmasına seyirci kalmıştır” denildi.

AKP VE MHP REDDETTİ

Belirtilen nedenlerden dolayı, orman varlığının korunması, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi ve orman yangınlarını önleme ve müdahale noktasında alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla acilen bir araştırma komisyonu kurulması önerisi, AKP ve MHP'nin oyları ile TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

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