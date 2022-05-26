Osmaniye’de öldürülen terörist, binbaşının katili çıktı

Osmaniye’nin Küllü köyü kırsalında önceki gün öldürülen Gri listede aranan iki teröristten biri olan Beraat Boztemir’in, Lice’de 2012’de İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ile koruması Abdullah Açıcı’nın şehit edildiği mayınlı saldırı ile yol keserek Japon turist ile üç askerin kaçırılması eylemlerine katıldığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Amanos Dağlarında düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülen iki teröristin kısa süre önce Suriye sınırından Amanoslar kırsalına geçiş yaptıkları, buradan da Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden Küllü köyü kırsalına sızdıkları tespit edildi.

Teröristlerin sınırdan sızdıkları andan itibaren sinyal takibiyle izlendikleri, araziye kurulan foto kapanla bulundukları nokta belirlenince, bölge, Osmaniye Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı ‘Korkutlar’ adlı seçkin birlik tarafından kuşatıldı.

Çıkan çatışmada 2 Milyonluk Yeşil kategoride aranan İran uyruklu Hakim Bedri ile 500 bin liralık Gri listede aranan Bahoz Semsur kod adlı Beraat Boztemir ABD yapımı iki M-16 piyade tüfeği ve bol miktarda mühimmatla ölü olarak ele geçirildi. İki teröristin tren yollarına ve ormanlık alanlara sabotaj saldırılarında bulunmak için uzun zamandan beri eylem arayışı içinde oldukları belirtildi.

JAPON TURİSTİ KAÇIRDI KURTARMAYA GİDEN BİNBAŞIYI ŞEHİT ETTİ

Polis, MİT ve Jandarma kayıtlarında bombacı olan terörist Beraat Boztemir'in, 2011-2015'te Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Teröristin 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl yolunu keserek burada İngiliz vatandaşı Japon uyruklu turist James Masami Miyazaki Ross'un kaçırılması, bu turistin kurtarılması için başlatılan operasyonda mayınlı saldırı sonucu 3 Haziran 2012'de Lice İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ile koruması Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın şehit edilmesi, 8 Ağustos 2012 günü Lice-Bingöl karayolunun kesilerek Ramazan Başaran, Hadi Gizli, Reşat Çaçan adlı üç askerin kaçırılması eylemlerine katıldığı, Dicle İlçesi Kartal Tepe üs bölgesinde devriye gezen zırhlı polis aracına roketli saldırı düzenlenmesi eylemlerinden dolayı hakkında “Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından arama kararı bulunuyordu.

Teröristin 2015 yılında Kuzey Irak'a geçiş yaptığı, buradan da Suriye üzerinden Amanoslara geçiş yaptığı öğrenildi. Öldürülen İran uyruklu 2 milyonluk Yeşil kategoride aranan Hakim Bedri'nin de 15 yıldan beri dağ kadrosunda yer aldığı ve 30 Temmuz 2011'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde uzman çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi, üç askerin de yaralandığı saldırının faili olduğu öğrenildi.

PARAMOTORLARLA GEÇİŞ YAPANLARIN TÜMÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Terör örgütü PKK, sözde Amanos sahası Toros Akdeniz eyaleti diye adlandırdığı Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay kırsalında son 30 yıldan beri barınmaya çalışıyor. Teröristler geçmiş yıllarda Afrin'in sınır bölgelerinden Hatay'ın Hassa İlçesine sızarak buradan Amanoslar'a geçiş yapıyordu.

Zeytin Dalı harekâtından sonra bu geçiş hattı tamamen kapatılınca teröristler bu kez Suriye'nin Bülbül ve Cinderesi bölgelerinden Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri üzerinden Amanoslara sızma girişimlerinde bulunuyordu.

Teröristler, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtından sonra sınır hattında 7/24 alınan sıkı tedbirler nedeniyle sızma yapamayınca iki yıl önce Suriye Münbiç'ten kask, tulum ve reflektörlü kıyafetler giyinerek kendilerine yamaç paraşütü yapan sporcu görünümü verip paramotorla Hatay kırsalındaki ormanlık alana 3 parti halinde iniş yapmış, kısa süre içinde 8 terörist öldürülmüştü.

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