Otelcilerden elektrik zammı protestosu

Elektrik faturaları otel ve pansiyon esnafının da belini büktü. Esnaf, protesto eylemi yaptı. İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, “Elektrik dağıtım şirketleri etrafımızı örümcek ağı gibi sardı. Bunun adı zam değil, halkın cebindeki paranın doğrudan doğruya özel şirketlere transferidir” dedi. Elektrik, su ve doğalgazın devletleştirilmesinin istendiği eylemde, Gönen, “Cumhurbaşkanının bizi duymasını istiyoruz. Bu zulme son verilsin” diye seslendi.

Gökmen ULU

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Elektrik kullanım ücretlerine yapılan rekor zamlar karşısında otel ve pansiyon işleten esnaf da zor duruma düştü. Fahiş elektrik faturaları otel – pansiyon işletmecilerinin belini büktü. Esnaflar, Basmane'deki Oteller Sokağı'nda protesto açıklaması yaptı. Eylemde, “Turizm sadece beş yıldızlı otellerle oluşmuyor, küçük esnafa sürekli darbe yapılıyor”, “Elektrik, su, doğalgaz haktır, satılamaz. Hemen devletleştirilmeli” yazılı pankart ve dövizler taşındı. Bazı otel işletmecileri, yanlarında getirdikleri faturaları gösterdi. 64 bin liraya varan elektrik faturaları dikkat çekti.





“CUMHURBAŞKANININ BİZİ DUYMASINI İSTİYORUZ”

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen'in dile getirdiği basın açıklamasında, halkın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır faturaları ile karşı karşıya olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanının bizi duymasını istiyoruz. Bu zulme son verilsin” dedi. Gönen sözlerini şöyle sürdürdü:

*Son yapılan fiyat düzenlemelerinde zam ifadesini kullanmak istemiyorum. Zam ifadesiyle durumu legalize edebiliyoruz. Bunu halkın suiistimal edilmesi olarak değerlendiriyorum. Bunun adı zam değil, halkın cebindeki paranın doğrudan doğruya özel şirketlere transferidir. Bu transfer içindeki büyük payını da dağıtım şirketlerinin aldığını görebiliriz.

*Ülkenin dört bir yanındaki özel dağıtım şirketleri örümcek ağı gibi etrafımızı sardı, ekmeğimizi elimizden aldı. Devletin halka hizmeti olan elektrik dağıtımından özel şirketlerin ciddi kazançlar elde ettiğini faturalarda görüyoruz. Elektrik, temel tüketim ürünü ve kamusal hizmet olmasına karşın, özelleştirme ile kamusal birikim özel şirketlere transfer edildi. Zam kararlarının gerekçesi sadece küresel enerji piyasasındaki fiyat artışları ve döviz kuru artışı değil. Fiyatlara böylesi zam yapılması ve bugünkü düzeye getirilmesinin temelinde bu özelleştirme kararları yatıyor.





“OTELCİLERİN BU TARİFELERİN ALTINDAN KALKMASI İMKANSIZ”

*Kademeli olarak elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama şu anda yüzde 100 ile yüzde 130 oranına varan bir zam ile karşı karşıyayız. Kademeli tarifede aylık 210 kilovat saat tüketim şartı için ampul ve buzdolabı dışında bir şey kullanmamak gerekir. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılacak. Evler için yapılan çalışmanın işyerlerimiz ticarethaneler için de desteklenmesinin tüketiciye etkisi çok daha olumlu olur.

*Otel misafir odalarında, günde 50 ile 70 kw arası enerji harcanıyor. Asansörler, ütü, şofben, kombi, kalorifer, klima, televizyon, buzdolabı, çay kahve, meyve suyu makinaları ve mutfak aletleri, misafirlerin laptoplarını ve aletlerini istedikleri zaman şarj edebilmeleri için aktif bırakılan prizler, kart anahtar sistemleri, her şey elektrik. Otel odalarımız kendi masraflarını çıkarmıyor. Artan elektrik enerjisi maliyetlerinin sektöre ciddi bir yük bindirdiği ortadadır. Otelcilerin bu tarifelerin altından kalkması imkansız. Esnaf bu ülkenin omurgasıdır, lokomotifidir. Esnafı yalnız bırakmayın.

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