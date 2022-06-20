Otobüs bileti zamları için çağrı: Akaryakıtta vergi indirimi yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bayramda asgari ücretli ailelerin memleketlerine gitmesi imkânsız hale geldi. İktidar vatandaşlarımızı rahatlatmak için akaryakıtta derhal vergi indirimi yapmalı ve bayram boyuncu paralı otoyol ve köprülerin tamamı da ücretsiz olmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların bayrama yaklaşık 2 hafta kala artan otobüs bileti fiyatları nedeniyle kara kara düşündüğünü söyledi. Yaklaşık iki ay önceki Ramazan bayramı dönemine göre otobüs bileti fiyatlarının yüzde 30 ile yüzde 60 oranında arttığını kaydeden Akın, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“İSTANBUL-ANKARA OTOBÜS BİLETİ YÜZDE 60 ARTTI”

Ramazan bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatlarının bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktığını söyleyen Akın, “Türkiye'nin en yoğun güzergâhlarından biri olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatının artışı yüzde 60'ı buluyor. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı.

Nisan ayındaki Ramazan bayramı öncesi ortalama 380 lira olan İstanbul-Sivas arasındaki otobüs bileti fiyatı Kurban bayramı öncesinde bugün itibarıyla yaklaşık 550 liraya çıkmış durumda. Başka bir deyişle İstanbul-Sivas yolculuğunun maliyeti yaklaşık 45 oranında arttı. İstanbul Trabzon otobüs bileti fiyatları da iki ay önce ortalama 450 lirayken, bugün itibarıyla 620 liraya çıktı. Buna göre İstanbul-Trabzon yolculuğunun maliyeti yüzde 38 oranında arttı.” ifadelerini kullandı.

“YHT SEFERLERİ YÜZDE 65 ZAMLANDI”

Ramazan bayramı öncesi litresi 19 lira 10 kuruş olan benzinin yüzde 45 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa çıktığını hatırlatan Akın, “Nisan ayının başında litresi 21 lire 35 kuruş olan motorin de yüzde 40 oranında zamlanarak 30 lira 11 kuruşa yükseldi. 50 litreden oluşan bir depo benzinin maliyeti 955 liradan bin 385 liraya çıkarak 430 lira arttı.

Bir depo motorinin maliyeti de bin 65 liradan bin 505 liraya çıkarak 440 lira arttı. Yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine Ramazan bayramından önce Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında ise yüzde 15 oranında zam gelmişti. YHT sefer bilet fiyatlarına son olarak Haziran ayında yüzde 30 oranında zam geldi. Kısa bir süre içerisinde gelen zamların toplam oranı yüzde 65'i buldu. Buna göre İstanbul-Ankara seferinin bilet fiyatı 195 liraya çıkarken; İstanbul-Konya seferinin bilet fiyatı ise 235 liraya yükseldi.” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN MEMLEKETİNE GİTMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ”

CHP’li Akın, iki hafta sonra Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşların memleketlerine ya da farklı şehirlerdeki akrabalarına gitmek için yola çıkacağını anımsatarak artan akaryakıt ve bilet fiyatları nedeniyle yolculuk yapmanın lüks olduğunu kaydetti. Akın, iktidara şu çağrıyı yaptı: “Asgari ücretle geçinen ailelerin memleketlerine gitmeleri imkânsız hale geldi.

Bazı otobüs firmaları her gün artan akaryakıt fiyatları nedeniyle rezervasyon yapmıyor. Vatandaşlarımızın bayramda rahat yolculuk yapmaları için akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı. Vergi indirimiyle akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını 20 lira düzeyine indirmem mümkün. Bayram boyunca paralı olan bütün köprü ve otoyollarda ücretsiz hale gelmeli.”

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