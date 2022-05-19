Abone Ol

Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü

Kocaeli'de bina tadilatında çalışan Ender Kuyu, üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 15:53 - 19 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265’inci Sokak’taki binada meydana geldi.

Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı.

Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu’nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Ender Kuyu’nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu’nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı. (DHA)

Akılalmaz olay! Çalışanına 'kurusıkı' diyerek verdiği silahla kendini öldürttü İlginizi Çekebilir Akılalmaz olay! Çalışanına 'kurusıkı' diyerek verdiği silahla kendini öldürttü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk istanbul Kadın Kocaeli