Özdağ’dan dikkat çeken IŞİD iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özdağ, Taliban tarafından yakalandığını belirttiği Hanzala kod Muhammed Ayoub adlı IŞİD’linin sorgusunda, Türkiye’ye Afganistan’dan çok sayıda İŞİD’linin İran üzerinden geçirilmesini, Türkiye’de konut ve diğer ihtiyaçların karşılanmasını organize ettiğini itiraf ettiğini öne sürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya hesabından GDI isimli paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“TATLI RÜYALAR SARAY, SARI MUHALEFET”

Taliban tarafından yakalandığını öne sürdüğü Hanzala kod Muhammed Ayoub adlı IŞİD'linin sorgu videosunu paylaşan Özdağ, “Taliban, Hanzala kod Muhammed Ayoub adlı IŞİD'liyi yakalamış. Ayoub sorguda Türkiye'ye Afganistan'dan çok sayıda İŞİD'linin İran üzerinden geçirilmesini, Türkiye'de konut ve diğer ihtiyaçların karşılanmasını organize ettiğini itiraf etmiş. Tatlı rüyalar Saray/Sarı muhalefet.” İfadelerini kullandı.

“SİZ TATLI UYKUNUZDAYKEN BİRİLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR İÇ SAVAŞ KÂBUSU HAZIRLIYOR”

İkinci bir paylaşım daha yapan Özdağ, “Siz tatlı uykunuzdayken birileri Türkiye için bir iç savaş kâbusu hazırlıyor. Allah Türk Milletini sizin gibi iktidar ve muhalefetten korusun. Artık Türk Milleti'nin savunma hattı Zafer Partisi var.” dedi.

İlginizi Çekebilir Irak'ta IŞİD askerlere saldırdı: 4 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı