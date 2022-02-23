Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirerek şehit oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun resmi açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren’in cenazesi Senegal’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye getiriliyor.