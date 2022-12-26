Öztrak: 2023’e fahiş doğalgaz hizmet bedeli zammıyla giriyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, doğalgaz dağıtım şirketlerinin abone bağlantı, güvence ve sayaç değişim bedeli ücretlerine zam yapmasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Resmi Gazete'nin 24 Aralık 2022 tarihli sayısında yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre; 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz dağıtım şirketlerinin abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira olarak belirlendi. Güvence bedeli kombi için bin 352 TL, ön ödemeli sayaç değişim bedeli ise 684 TL oldu.

EPDK kararına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 2022'ye fahiş elektrik ve doğal gaz zamlarıyla uyanmıştık. 2023'e fahiş doğalgaz hizmet bedeli zammıyla giriyoruz. 2023 gelmeden doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi.