Öztrak: Milli gelir yeniden 800 milyar doların altında

CHP Sözcüsü Öztrak, 2022’nin ilk üç ayında TL’deki erimenin dolar cinsinden milli geliri yeniden 800 milyar doların altına indirdiğine dikkat çekerek, “Dolar cinsinden milli gelir 2008 seviyelerinde gezinip duruyor. Milli gelirimizi 14 yıldır yerinde saydıranlar, ekonomimizi ilk 20 liginden de düşürdüler” değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdiği sosyal medya paylaşımlarında şunları belirtti:

EN ÇOK BÜYÜYEN FİNANS KESİMİ, İHYA OLAN FAİZ LOBİSİ

“Ekonomi 2022'nin ilk üç ayında yüzde 7,3 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Yüzde 24,2 ile finans kesimi… Kur Korumalı Mevduatla bankaların ödeyeceği faize devleti kefil edenler, kredileri patlatarak milleti borca batıranlar, ‘faiz lobisini’ bir kez daha ihya etmiş. 2022'nin ilk üç ayında varsılın pastadan aldığı pay büyürken, emekçilerimizin aldığı pay küçülmüş.

Çalışıp çabalayıp elde edilen milli gelirden 2 yıl önce yüzde 39,1 pay alan emekçilerimiz, şimdi sadece yüzde 31,5 pay alır hale gelmiş. 2022'nin ilk üç ayında TL'deki erime, dolar cinsinden milli geliri yeniden 800 milyar doların altına çekmiş. Dolar cinsinden milli gelir 2008 seviyelerinde gezinip duruyor. Milli gelirimizi 14 yıldır yerinde saydıranlar, ekonomimizi ilk 20 liginden de düşürdüler.”

“TÜKETİMLE BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

“2022'nin ilk üç ayındaki büyümenin kompozisyonu ise bunun sürdürülebilir olmadığını açıkça gösteriyor. Milletin sınırlı tasarrufunu yüksek enflasyonla ezip, milleti tüketime koşturan bu modelin çok uzun sürmesi mümkün değil. Hele hele son 6 çeyrektir bu büyüklükte ‘stoktan yemeyi’ neyle, nasıl izah edecekler? Gerçekten çok merak ediyorum.

Ekonomiye ucuz krediyle kortizon tedavisi uygulayarak, seçime kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Ama hem ekonominin, hem de milletin hali kortizonla geçiştirilemeyecek kadar ağır. Ne yazık ki sandık milletin önüne gelene kadar, durum daha da ağırlaşacak. Sandık milletin önüne ne kadar erken gelirse, hem ekonomi hem de milletimiz için o kadar iyi olur. Seçimden sonra da CHP iktidarında; Yeni Kadrolar, Yeni Kurumlar, Yeni Kurallarla ekonomimiz kısa sürede ayağa kaldırılır.”

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