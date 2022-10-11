Öztrak: Türkiye kaynağı belirsiz finansman cennetine dönüştü

CHP Sözcüsü Öztrak, yılın ilk 8 ayında ülkeye kaynağı belli olmayan yollardan giren finansmanın 28,3 milyar dolarla rekor kırdığını belirterek, “Kaynağı belirli yollardan ilk sekiz ayda ülkemize gelen finansman, cari açığın yarısını bile kapatamadı. Ülkemiz kaynağı belirsiz finansman hareketlerinin cennetine dönüştü” diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ağustos 2022 Ödemeler Dengesi verileriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“ÇİN MODELİ ÇİN İŞKENCESİNE DÖNDÜ”

*Geçen yıl bu zamanlar “Çin modeli” diyerek, Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer bir safsata uydurdular.

*Faiz düşecek, Türk Lirası değer kaybedecek, ihracat ithalatı aşacak, cari denge fazla verecek, rezervler dolup taşacak, Türk Lirası değerlenecek, nihayetinde enflasyon düşecekti. Peki ne oldu? Çin modeli dedikleri, Çin işkencesine döndü. Safsataları önce kendi ellerinde, sonra da milletin ensesinde patladı. Faiz düştü, milli paramız pul oldu.

*Ama ithalat, ihracatı aşmaya devam etti. Cari açık daha da şahlandı. “Çin işi, Maçin işi” diyerek, saçmalamaya başladıklarında 12 aylık cari açık 18,1 milyar dolardı. Bu yılın Ağustos ayında 40,9 milyar dolara çıktı.

*Şimdi aynı saçmalıklara ‘heteredoks politika', ‘epistemolojik kopuş', ‘nöro ekonomi' diyerek yeni kulplar takıyorlar.

“KUR TAHMİNİ TUTUMADI, 8 AYDA CARİ AÇIK HEDEFİ İKİYE KATLANDI”

*Bu kifayetsizler 2022'ye; 9,27 TL dolar kuru tahmini, 18,6 milyar dolarlık cari açık hedefiyle başladılar.

*2022'nin ilk 8 ayında, ortalama dolar kuru 15,56 TL olurken, cari açık 39,7 milyar dolara sıçradı.

*Türk Lirasında yüzde 40 değer kaybına rağmen, 8 ayda cari açık hedefi ikiye katlandı. Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybına rağmen rekabet gücümüz eridi.

*Üretici ve tüketici enflasyonu rekorlar kırdı. Şahlanan enflasyon yurt içinde üretilen mal ve ürünlerin fiyatını yukarı çekti. Döviz kurundan gelen rekabet avantajı, enflasyon tsunamisi ile hızla yok oldu.

“8 AYDA 28 MİLYAR DOLAR KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİYLE REKOR KIRILDI”

*2022’de cari açığımız katlanırken, açığın finansman kalitesi de bozuldu. Kaynağı belirli yollardan ilk sekiz ayda ülkemize gelen finansman, cari açığın yarısını bile kapatamadı.

*İlk sekiz ayda cari açığın yüzde 71'i kaynağı belirsiz yollardan finanse edildi. İlk 8 ayda kaynağı belirli olmayan yollardan ülkeye giren finansman 28,3 milyar dolar. Bu bir rekor! Hem de hiç hoş olmayan bir rekor!

*Özellikle 2011'den sonra ülkeye kaynağı belirsiz para girişi patlıyor. O kadar sorumuza rağmen, sorumlular kulağının üstüne yatıyor.

“KAYNAĞI BELİRSİZ PARA 2011'DEN SONRA PATLADI”

*Onlar kaçmaya, biz sormaya devam edelim. 2011'e kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belirsiz finansman giriş-çıkışlarının izlendiği “net-hata noksan” ne oldu da 2011'den sonra patladı?

*Kaynağı netleştirilmeyen finansman girişi 79 milyar doları aştı. Bunlar kimin parası? Ülkemiz uluslararası mafyanın AVM’lerde hesaplaştığı arenaya döndü. Muz konteynerlerinde patlayan uyuşturucu zulaları vakayı adiye oldu.

*Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından oligarklar ülkemize doluştu. Kaynağı belirsiz finansman girişleriyle tüm bunların bağı var mı yok mu?

“TÜRKİYE KAYNAĞI BELİRSİZ FİNANSMAN CENNETİNE DÖNÜŞTÜ”

*Tekrarlıyorum: Bir yıl önce, “Çin Modeli” denerek uygulamaya konan safsatalar, milletimiz için Çin işkencesine döndü.

*Enflasyon üç haneleri gördü. Paramız pul olurken, cari açık şaha kalktı. Ülkemiz kaynağı belirsiz finansman hareketlerinin cennetine dönüştü.

“BU SAÇMALIK DAHA FAZLA SÜRDÜRÜLEMEZ”

*Bu saçmalık daha fazla sürdürülemez. Türkiye'de hiç kimse önünü göremez oldu. Erdoğan'ın şahsi hırsları, takıntıları ekonomimizi esir aldı.

*Beceriksiz kifayetsiz kadrolar, milletimizi bıktırdı. Bu kifayetsizlerden kurtulmaya artık çok az kaldı.

*Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi. Biz kazanacağız; 85 milyon yurttaşımız kazanacak!

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