Öztrak’tan Erdoğan’a: Milletimizin huzuruna, Sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Her kim bu kardeşinize saldırıyorsa, aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir" sözlerine ilişkin, "Milletimizin huzuruna, Sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim: Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür. Siz devlet falan değilsiniz. Milletin iradesiyle gelip giden pek çok hükümet gibi, siz de gideceksiniz. Milletin oyuyla geldiniz, milletin oyuyla gideceksiniz." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“BU YAPTIKLARINIZLA REZALETİN ÇITASINI EVEREST’İN TEPESİNE ÇAKTINIZ”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyonunu yüzde 73,50 olarak açıklamasına dikkat çeken Öztrak,” Hükümet, ‘TÜİK ne derse onu kabul edeceksiniz’ diyor. Ardından, TÜİK'te Tüketici Fiyatları Grup Başkanı'nın ipi çekildi. En son, TÜİK'in bölge müdürlerinin de asaleten ataması yapıldı. Sonuç: piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon, bağımsız araştırmacıların bulduğunun yarısından bile az yıllık enflasyon açıklattılar, sonra da, TÜİK'e bu işleri, ‘Avrupa'ya uyum için yaptık, şeffaflık için yaptık’ diye açıklama yaptırdılar. Sevsinler sizin şeffaflığınızı! Bu yaptıklarınızla, rezaletin çıtasını, Everest'in tepesine çaktınız.” dedi.

“YASALAR ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER”

Öztrak açıklamasının devamında “Ülkenin güvene en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, güveni bir defa daha kendi siyasi ikbaliniz için talan ettiniz. Buradan söylüyoruz: Mayıs ayından itibaren bu istatistiklere imza atan TÜİK yöneticileri özellikle hazır olsun. Emeklinin, dulun, yetimin, memurların, işçilerin maaş ve ücretlerini yalanla talan etmekten, yasalar önünde hesap verecekler.” ifadelerini kullandı.

“SARAYIN BECERİKSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Dünyadaki gıda enflasyonu ile Türkiye’deki enflasyonu karşılaştıran Öztrak, “Dünyada gıda enflasyonu Ukrayna-Rusya savaşının ardından; Mart ayında yüzde 34'e çıktı. Takip eden iki ayda 10 puan geriledi. Bizde ise aynı dönemde, gıda fiyatları, roket hızıyla yukarı gitti.Nisan ayında, tek bir ayda 20 puan artışla yüzde 90'a fırladı. Mayıs ayında da yüzde 93'ü aştı. Sarayın kibirlisi, ‘Bu fiyat artışları dünyadan ve bazı piyasa aktörlerinin fırsatçılığından kaynaklanıyor’ diyor. Mayıs ayı itibariyle; dünyada gıda enflasyonu yüzde 23, Türkiye'de yüzde 93. Bugün Türkiye'de gıda fiyatlarındaki her 4 liralık artışın sadece 1 liralık kısmı dünyadaki gelişmelerden, kalan 3 liralık kısmı ise sarayın kibirinden ve beceriksizliğinden kaynaklanıyor.” diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI YIKIMI

Atatürk Havalimanı’nın yıkılmasına da değinen Öztrak şu ifadeleri kullandı: ” Hafta sonunda ortaya çıktı ki, İstanbul'da yeni havalimanı ihalesini kazanan beşli çeteye, ’25 yıl boyunca, İstanbul'a yeni havalimanı yapılmayacak, Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçuş yapılmayacak’ garantisi verilmiş. Anlaşılan şimdi İstanbul Havalimanı'nı satmayı düşündükleri, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Sizin garantiniz yetmez. Siz gidicisiniz. Atatürk Havalimanı'nı yıkmazsanız, Yeni gelen iktidar bu israfa razı olmaz’ demişler.”

“PROJELERİN İŞLETME HAKLARINI DEVLETE GERİ ALACAĞIZ”

“Saray'ın giderayak Atatürk Havalimanı'na neden kıydığı, pistlerini paldır küldür neden kırdığı da ortaya çıktı. Çevrecilik, ağaç bahane… Yandaşa verilen garantiler şahane. Biz yine de söyleyelim, ‘Geliyor gelmekte olan…’ CHP iktidarında tüm KÖİ projelerini masaya yatıracağız. Yapılan işleri, verilen paraları, verilen garantileri, hepsini gün ışığına çıkaracağız. Anlaştık, anlaştık… anlaşamadık, bu projelerin işletme haklarını maliyet artı makul kar üzerinden belirleyip devlete geri alacağız.”

“YAHU BU NE KİBİR!”

Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Her kim bu kardeşinize saldırıyorsa, aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir. Her kim AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa, Aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir” sözlerini de eleştirerek şöyle devam etti:

“Milletimizin huzuruna, Sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim: Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür. Ama milleti unutanların, halini görmeyenlerin, sesini duymayanların, bunu idrak etmesi mümkün değildir. Siz devlet falan değilsiniz. Milletin iradesiyle gelip giden pek çok hükümet gibi, siz de gideceksiniz. Milletin oyuyla geldiniz, milletin oyuyla gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Şu ayaklarınız artık yere bir değsin.”

“BU PEŞKEŞİN SORUMLULARINI, TEK TEK MİLLETİMİZE AÇIKLAYACAĞIZ”

Öztrak, Merkez Bankası kasasından kaybolan 128 milyar dolara ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “AK Parti Genel Başkanı, partisinin kampında, ‘128 milyar doları ne yaptıklarını kamuoyuyla paylaştıklarını’ söylemiş. El-insaf… 128 milyar doların buharlaştırıldığı ilk ortaya çıktığında, ‘Para Merkez Bankası kasasında, kaybolan bir şey yok’ diyen kim? Sonra çıkıp, ‘Finansal dalgalanma yaratmak isteyenlere karşı kullandık’ diyen kim? ‘Türkiye'nin 128 milyar dolar satılabilir döviz rezervi hiç olmadı’ diyen saray şürekasını nereye koyalım? Ya ‘Bir protokol dâhilinde, bu dövizleri 2017'den itibaren sattık’ diyen Merkez Bankası Başkanı'na ne demeli? Biz bunlardan hangisinin doğru olduğuna inanalım? Hangi söze itibar edelim? Merak etmesinler, CHP iktidarında, 128 milyar doların, ne zaman, kimlere ve kaça satıldığını, ve bu peşkeşin sorumlularını, tek tek milletimize açıklayacağız.”

“SİZİN KİBRİNİZ OLMASA BU ÜLKENİN MİLLİ GELİRİ 2023'TE EN AZ 2 TRİLYON DOLAR OLURDU”

Erdoğan’ın ‘Gezi olmasaydı, milli gelirimiz 1,5 trilyon dolar olurdu’ sözlerine ilişkin Öztrak, “Kendi beceriksizliğin faturasını Gezi'ye yıkmaya kalktı. Oynamayı bilmeyen gelin, damat, yerim dar dermiş… Öyle olmasa böyle olurdu diye devlet yönetilmez. Biz söyleyelim, Gezi eylemleri değil ama sizin kibriniz olmasa bu ülkenin milli geliri 2023'te en az 2 trilyon dolar olurdu. Ama şimdi yarısının bile altında. Türkiye'nin doğru bir yönetimle, rahat rahat yakalayacağı İlk 10 ekonomi arasına girme hedefi tek kişilik rejim sayesinde hayal oldu. Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, Türkiye'yi ilk 20 ekonomi liginden düşürdüler. Her şeyi batırdılar. Tutacak dalları kalmadı.” dedi.

“3-5 OY DEVŞİRMEK İÇİN YAPILAN BU FIRSATÇILIK, ASKERİMİZİN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek, davul zurna çalıp duyurarak yapılmaz. Kıbrıs'ta olduğu gibi ‘bir gece ansızın’ gelinir. Yapılacak bir operasyon haftalar öncesinden ilan ediliyorsa, karşındaki tankını, topunu sınırına yığar, teröristler tertibatını alır. Ki zaten bölgeden gelen haberlere göre böyle de oluyor. 3-5 oy devşirmek için yapılan bu fırsatçılık, askerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Biz askerimizin ayağına taş değsin istemeyiz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN AB'NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK YAPILANMALARINDAKİ YERİ, MUTLAKA MASADA OLMALIDIR”

Öztrak son olarak İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvurusuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği müzakere edilirken, Bu konunun Türkiye'nin AB üyeliğiyle birlikte ele alınması, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılanmalarındaki yeri, mutlaka masada olmalıdır. Bu, dış güvenlik endişelerinin kalıcı bir biçimde giderilmesine katkıda bulunacaktır.”

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