Öztrak’tan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Az kaldı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor." sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tuzla'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“AZ KALDI…”

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomideki buhranın müsebbibi; ne şükürsüzlük, ne tatminsizlik, ne de karamsarlık…Ekonomideki buhranın müsebbibi; beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Sebep olanları da millet gönderecek. Az kaldı…”

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