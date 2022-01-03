Öztürk’e, “Namık Kemal Özgür ve Demokrat Basın Armağanı”

Gazetemiz Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk, Genel Başkanlığını Sadi Somuncuoğlu’nun yaptığı Milli Düşünce Merkezi tarafından, “Namık Kemal Özgür ve Demokrat Basın Armağanı”na layık görüldü.

Sözcü Ankara

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Namık Kemal Özgür ve Demokrat Basın Armağanı, bu yıl Saygı Öztürk ve Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a verildi. Yahya Kemal Fikir-Sanat-Edebiyat Armağanı ünlü sanatçılar Metin Akpınar ve Aleaddin Yavaşca'ya; Türk Dünyasına Hizmet Armağanı, emekli Büyükelçi Bilal Şimşir ile Halil Akıncı'ya; Ziya Gökalp Bilim Armağanı profesörler Dursun Yıldırım, Nesip Nesipli, Hasan Onat'a verildi.

Atatürk- Türk Milliyetçiliği Şeref Armağanına ise Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Hasan Oraltay layik görüldü. Saygı Öztürk'e ödülünü, Milli Düşünce Merkezi yöneticilerinden Veli Kılıç ve Hakan Paksoy verdi.