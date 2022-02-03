Pazarda alarm

Artan enflasyon meyve ve sebze fiyatlarını da vurdu. Terenin bağı bile 10 TL’ye ulaştı. Fasulyenin kilosu 30 TL’ye çıktı. Zam yağmurundan bunalan vatandaşlar pazarı müze dolaşır gibi geziyor. Bir şey alamıyor.

Hayati ARIGAN

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Vatandaşın en çok uğradığı, taze meyve ve sebzesini alabildiği semt pazarları şu sıralar bomboş… Artan enflasyon, döviz kurunun yükselmesi, akaryakıta yapılan zamlar, pazarda alışveriş yapmayı lüks hale getirdi. İktidar sözcüleri sık sık dolardaki köpüğün alındığını, fiyatlardaki köpüğün de alınacağını dile getirirken çarşı pazardaki fiyatlar hem vatandaşı hem pazarcıyı korkutuyor.

Semt pazarlarında sebze ve meyvenin her geçen gün yükselmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Millet fiyatları görünce şoke oluyor, pazarları adeta müze dolaşır gibi gezip evine dönüyor. Fiyat artışını paralı otoyollar da körükledi.

KESTANENİN KİLOSU 70 TL

SÖZCÜ İstanbul Ataşehir'deki semt pazarını gezdi. Geçmiş günlerde tıklım tıklım olan pazarda az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti. Yeşil sebzelerdeki rekor artışta ilk sıralarda yer alan ‘tere' 10 liraya ulaştı. 15 TL'den satılan ıspanağın, 25 TL'den satılan yeşil biberin yanına yaklaşılmadı. Kilosu 70 TL'den satılan kestaneyi ise vatandaşlar izlemekle yetindi.

Tezgahlarda pahalılığıyla dikkat çeken başlıca sebze-meyveler ise şunlar: Çengelköy salatalık kilosu 25 TL, biber kilosu 25 TL, brokoli kilosu 15 TL, ıspanak kilosu 15 TL, pırasa kilosu 10 TL, kıvırcık adet 8 TL, deveci armut kilosu 15 TL, tere bağı 10 TL, maydanoz demeti 5 TL, havuç kilosu 10 TL, dolma biber kilosu 20 TL, kırmızı biber kilosu 20 TL, çalı fasulye kilosu 30 TL, karnabaharın kilosu 10 TL, portakalın kilosu 6 TL, kırmızı elmanın kilosu da 6.5 TL.