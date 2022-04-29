‘Peşkeş’ iddiaları gölgesinde yapılan ihale iptal edildi

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak olan 2 milyarlık ihale şartnamesindeki değişiklikler nedeniyle iki kez ertelenmiş ancak herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Peşkeş iddialarında bulunulan milyarlık ihale Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş. 2 milyar 205 milyon TL'ye kazanmıştı. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, 'madenin büyüklüğü ve rezerv tespiti yapılmadan’ ihale edildiği gerekçesiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmesinin ardından ihale şartnamesinde değişiklikler yapılacağı nedeniyle iki kez ihale ertelenmişti.

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri ve Maden Mühendisi Hayri Günay, Ankara Nöbetçi Mahkemesine yürütmeye durdurma ve iptal başvuruşu yapmıştı. Tartışmalı ihaleyi O ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL bedelle Cengiz Holding bünyesinde olan Port Madencilik A.Ş. kazanmıştı. İhale sonrasında muhalefet ve birçok meslek kuruluşu maden ihalesinde kamunun zarar ettiğini ileri sürmüştü.

REZERV TESPİTİ YAPILMADAN İHALE EDİLMİŞ

Haftalardır tartışılan maden ihalesiyle ilgili dikkat çeken gelişmeyi Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, SÖZCÜ'ye açıkladı.

Maden ihalesinin iptal edildiğini duyuran Arslan, “Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği genel sekreteri Hayri Günay'ın yapmış olduğu maden ihalesinin iptal başvurusu Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından Maden ilçesindeki maden rezervinin çıkartılıp işletilmesine dair yapılan ihaleyi esastan bozdu.

Sekiz ana madde vardı sekiz ana maddenin gerekçelerini vurgu yaparak bozdu. En önemli gerekçe madenin gerçek büyüklüğü, rezerv tespiti ve ekonomik değeri kesinleşmeden ihale taban fiyatının belirlenmesi gösterildi.

Bundan sonra ihalenin iptaline gerekçe olan tüm usuller yeniden dizayn edilerek hem Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ihale mevzuatına hem de kamu menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenip ihaleye çıkacak. Bizde Elazığ Girişim Grubu olarak çalışmalarımıza tekrardan başlayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ VEKİL KAMUNUN ZARARA UĞRATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM’de yapmış olduğu konuşmada maden ihalesinde kamu zararının olduğunu belirterek, “30 milyar dolar gibi, ülke ekonomisini etkileyecek, ülke ekonomisine katkı verecek, belki krizin çözümüyle ilgili yeni bir süreci başlatacak bir kaynak ne yazık ki kamu yararına kullanılmamıştır, belli şirketlere tekrar peşkeş çekilmiştir. 30 milyar dolarlık alan 150 milyon dolara satıldı” diye kaydetmişti.

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