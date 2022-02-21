‘Peşkeş’ iddiasında bulunulan milyarlık ihale ertelendi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Bekirhan köyündeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Mart’ta yapılacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekerek ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu. AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, tartışmalara neden olan ihalenin 4 Nisan'a ertelendiğini duyurdu

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmişti. Muhalefet tarafından tepki çeken ihalenin 4 Nisan tarihine ertelendiği açıklandı.

İHALE TARİHİNİ AKP’Lİ VEKİL AÇIKLADI

Maden ihalesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Maden İlçesinde MTA araştırma ve sondajları çalışmaları ile tespit edilen maden rezerv alanın ihalesi girişimlerimiz sonucunda 04 Nisan 2022 tarihine ertelenmiştir. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ VEKİL PEŞKEŞ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İhalenin şartnamesinde düzenlemeler yapılması gerektiğine belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihalenin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ihaleyi isteyen firmaların engellenme riski var. Bizim buradaki önerimiz, kamu- özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek bu sahanın işletilmesidir. Karadeniz’de bulunan doğalgaz Maden’de bulunan rezervden ülke ekonomisine daha az katkı sağlayacak bir kaynak. Buranın birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir. Adıyaman’daki saha ayrı bir ihalenin konusu yapılmalıdır, Maden’deki saha ayrı ihale konu olmalıdır. Bu sahalardaki milli servet de kamu-özel ortalığı ile işletilip ülke ekonomisine kazandırılmalıdır.”

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