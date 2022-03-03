Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı’nın kardeşine müebbet hapis talebi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanan Mertcan Avcı hakkında ağabeyi Cemal Metin Avcı tarafından işlenen tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Hayati ARIGAN

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Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanan Mertcan Avcı'nın kardeşi Cemal Metin Avcı tarafından işlenen tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna baştan beri hakimiyet sağladığını, iş bölümü ile Pınar’ı öldürülmesinde müşterek fail olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

KARDEŞE DE AYNI SUÇTAN İDDİANAME

Mertcan Avcı hakkında cinayet ile ilgili soruşturmayı tamamlayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Mertcan Avcı hakkında da tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan iddianame düzenledi.

“YANGINI SONLANDIRABİLİRDİ”

İddianamede Pınar Gültekin'in konulduğu varilin içerisinde yakıldığı sırada Mertcan Avcı'nın olay yerine geldiğinin yer aldığı iddianamede Cemal Metin Avcı'nın ayrılması ile beyanına göre 1-1 buçuk saat boyunca burada tek başına kalarak olay yerini ve Pınar'ın yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı belirtildi.

Mertcan Avcı'nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak hatta ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katıldığının belirtildiği iddianamede, tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi.

“TEK BAŞINA İŞLENEMEZ”

En başından beri cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söylediği belirten avukat Rezan Epözdemir, “Soruşturmanın genişletilmesini istemiştik. Pınar 68 kiloydu 1 metre 83 santimdi. Canlı diri diri yakıldığı Adli Tıp Raporu ile sabit. Bütün dokuları yandığı için ölüm zamanı tespit edilemedi. Üzerine beton dökülen varilin ağırlığı 112 buçuk kilo. Cinayetin tek başına işlenemeyeceği hayatı olağan akışına aykırı” dedi.

“DİRİ DİRİ YANDI”

Cinayetin işlendiği bağ evinde iki kardeşin olduğunun HTS kayıtlarıyla sabit olduğunu belirten Epözdemir, “Mertcan Avcı bozulmuş kokoreçleri yakıyoruz diyordu. Halbuki orada yakılan katledilen Pınar'ın canlı bedeniydi. Cinayete iştirak ortadaydı” dedi.

“SONUNA KADAR GİDECEĞİZ”

Epözdemir, “Hakkımı aramasaydık dosyada bir kişi yargılanacaktı. Belki de asıl failler cezalandırılmayacaktı. Dosyanın üstünü örtmedi. Geldiğimiz noktada ikisi tutuklu 6 sanıklı bir dosya haline geldi. Bundan sonra hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız” dedi.