PKK elebaşından itiraf: ABD ve Rusya bizi yalnız bıraktı

MİT’in Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinin etkisiz hale getirilmesine PKK’dan üst düzeyde itiraf geldi. Terör örgütünün Suriye ayağını oluşturan PYD’nin tepe isimlerinden olan ve Türkiye’de 10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, "Maalesef SİHA, İHA ve Drone’lara karşı yalnız bırakıldık. Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye’yi karşısına almaz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşlarından Salih Müslim, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili terör örgütünün yayın organlarına itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü anlatan Müslim'in itirafları şöyle:

“Türkiye'nin hava saldırıları artarak devam ediyor. Bu hakikati görmek lazım. ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor.

Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da, Türkiye bunu dinlemiyor.

Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz.”

“SURİYELİLER GERİ GELMESİN KARŞI ÇIKACAĞIZ”

1 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri gönderilmesine de karşı çıkan terörist elebaşı Salih Müslim,

“Türkiye demografiyi değiştirmek istiyor. Buralar Türkiye işgali altındayken kimse geri dönemez, buralarda şu anda insanların can güvenlikleri yok, geri gelmesinler.

Briket evlerle kamp ve köy oluşturmaya çalışıyorlar, bunların parasını da Kuveyt, Katar, Körfez ülkelerindeki İhvan-ı Müslim'e ait kurumlardan alıyorlar.

Afrin ve çevresine Türkiye'deki sığınmacıları yerleştirip buradaki demografiyi değiştirmek istiyorlar. Hava ve kara harekâtlarıyla Suriye'yi yangın yerine çevirdiler.

Mültecilerin geri gönderilmesine karşıyız, direneceğiz, kimse geri gelmesin. Bütün imkânlarımızla bu plana karşı direnmemiz meşrudur. Bunu da yapacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir MİT'ten nokta operasyonu! PKK'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirdi