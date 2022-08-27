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PKK’dan kaçan örgüt üyesi sayısı 75’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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PKK’dan kaçan örgüt üyesi sayısı 75’e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun, son olarak Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75’e yükseldi. (DHA)

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