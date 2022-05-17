PKK’nın kirli oyunu ifşa oldu: Gözler Irak’taki 41 üs bölgesine çevrildi

ABD’deki Pentagon Savunma İstihbaratı Ajansı’nın İran ve Irak’ta terör örgütü PKK’nın kirli planını ifşa etmesiyle gözler Irak’ın kuzeyindeki TSK’ya ait üs bölgelerine çevrildi. Üst düzey PKK’lıların İran Devrim Muhafızlarını ziyaret ederek Türkiye’ye karşı işbirliği içinde oldukları raporda yer alırken, bu rahatsızlığa Türkiye-İran-Irak sınır hattında kurulu bulunan 41 yüksek güvenlikli üs bölgesinin neden olduğu bildirildi.

Özgür CEBE

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Irak'ın Başika bölgesindeki Türk askeri üssüne füzeli saldırıyı PKK üstlendiği halde İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Mehdi Taib, Türkiye askeri üssünü kendilerinin hedef aldığını belirterek, “PKK değil biz vurduk” açıklamasından sonra gözler Başika'dan Erbil'e, Soran'dan Duhok'a kadar olan 41 Türk askeri üslerine çevrildi.

SINIR HATTINA GÜVENLİ KORİDOR

2017'den sonra başta sınır koridoru olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki birçok stratejik bölgeye 41 yüksek güvenlikli üs bölgesi kurulmuştu.

Şırnak'ın Uludere ile Irak toprakları içindeki Haftanin sınır hattına 8 adet yüksek güvenlikli üs bölgesi kuruldu.

Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina ve Kuzey Metina Vadisinden başlayarak Avaşin-Basyan ve Zap silsilesine kadar olan bölgeye ise 12 adet kalıcı üs bölgesi faaliyete geçirildi.

Kandil'e açılan kapı olarak bilinen Hakurk Vadisine de 9 adet üs bölgesi kuruldu. Üs bölgeleri hudut bölgesiyle sınırlı kalmadı.

Daha iç kesimlerde yer alan Batufa bölgesine 5 adet yüksek güvenli keşif, dinleme, istihbarat ve gözetleme özelliğine sahip üs bölgeleri hayata geçirildi.

Bu üsler sayesinde terör örgütünün hareket kabiliyeti kısıtlamış örgüt dar alana hapsedilerek, teröristlerin bölgeler arası bağlantıları koparılmıştı.



SURİYE-IRAK BAĞLANTISINI SAĞLAYAN SİNCAR VE BAŞİKA

Kandil'i de içine alan Soran bölgesinde 1 adet askeri nokta oluşturulup buradaki terörist faaliyetler yakın takibe alınırken, Kuzey Irak'ın kalbi olarak bilinen Erbil ile Duhok ve ilçesi Zaho'ya da modern teknolojiye sahip 1'er askeri üs bölgesi kuruldu.

TSK, terör örgütünün Kandil ile Sincar arasındaki bağını tamamen kesmek için daha iç kesimlerdeki Musul'un 20 kilometre Kuzeydoğusundaki Ninova'ya bağlı Başika kasabasında da 1 adet yüksek güvenlikli üs bölgesi kurup terör örgütünün Sincar-Kandil-Suriye hattındaki hareketliliğini kontrol altına aldı.

Yeni dönem stratejisiyle By Pass edilen terör örgütü PKK'nın askeri üsler nedeniyle alan hâkimiyetini kaybetmesi üzerine Şii milislerle işbirliğine gittiği bildirildi.

PENÇE HAREKATLARIYLA PKK BY PASS EDİLDİ

PKK'lı teröristlerin ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla son üç yılda sınır ötesinde yürütülen Pençe, Pençe 1,2.3, Pençe Kartal-1-2, Pençe Kaplan ve halen devam etmekte olan Pençe Kilit operasyonlarıyla TSK envanterindeki yeni nesil silahlar ve ileri teknoloji ile geliştirdiği taktik ve strateji terör örgütünü köşeye sıkıştırdı.

Yeni dönemde TSK ve Jandarma envanterinde Kobra ve Süper Kobra taarruz helikopterleri, yerini T–129 Atak helikopterine bıraktı.

62 adet Atak helikopter filosuyla gerek sınır ötesi, gerekse iç güvenlik harekâtlarının vazgeçilmezi oldu.



Sınır ötesi harekâtlarda MİT'in keşif, dinleme ve istihbarat toplama faaliyetlerinde, TSK'nın nokta tarzı imha operasyonlarında olmazsa olmazı haline gelen TB-2 Bayraktar İnsansız Hava Araçları ile taktik SİHA'lar da sahada teröristleri adım atamaz hale getirdi.

7/24 çalışma özelliğine sahip SİHA'lar gecenin zifiri karanlığında bile yerdeki en ufak hareketliliğe odaklanıyor.

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