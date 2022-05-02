Plaja Çin Seddi gibi duvar örüldü

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, özelleştirilen liman alanından plaja duvar örülmesine tepki gösterdi. CHP'li Başarır, iktidara yüklenerek, "Mahkeme kararını tanımadan duvar ördüler. Cumhurbaşkanı çıkmış ben çevrecinin daniskasıyım diyor ama sen çevre düşmanısın. Sen çevreyi koruyor olsan şu duvarı, halkın plajına yaptırtmazsın” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde yer alan eski Seka Limanı'nın özelleştirilmesinden sonra plaja örülen ve vatandaşların da tepki gösterdiği duvarı yerinde inceledi.

Vekil Ali Mahir Başarır, Silifke İlçesi'ndeki Taşucu mevkiinde CHP PM üyesi Emre Yılmaz, Silifke CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, vatandaşlarla birlikte CEY Grup tarafından 40 yıllığına kiralanan limanın sahiline duvar örülmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

“CUMHURBAŞKANI, SEN ÇEVRE DÜŞMANISIN!”

SEKA Taşucu Limanı'nın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirten CHP'li Başarır,

“Beyefendi, burayı da özelleştirdi. Ne yaptı? Yandaşlarına verdi, liman yaptı. Bu limanın da bizim olduğunu sanmayın. Bu liman da bizim değil. Bakın, dava açıldı ve yat limanı bile olamaz dediler burası için.

Neden olamaz dediler? Çünkü burası doğal, tarihi güzellikleri olan korunması gereken bir alan. Mahkeme kararını tanımadan duvar ördüler. Cumhurbaşkanı çıkmış ben çevrecinin daniskasıyım diyor ama sen çevre düşmanısın. Sen çevreyi koruyor olsan şu duvarı, halkın plajına yaptırtmazsın” dedi.

“MERSİN'DEN ELLERİNİ ÇEK RECEP TAYYİP ERDOĞAN!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevreyi, doğayı, yeşili, denizi bitirdiğini savunan CHP'li Başarır,

“Nükleer Santral Mersin'e, taş ocakları Mersin'e şimdi de sıra plajlarımıza geldi. Mersin'den ellerini çek Recep Tayyip Erdoğan. Biz buraya yatırım istiyoruz, kirlilik istemiyoruz. Burası bir turizm alanı, buraya teşvik sağla ki oteller gelsin, dünya gelsin.

Ama sen SEKA'yı kapatıp özelleştiriyorsun ve bir yandaşına veriyorsun. Söz veriyorum ilk seçimde bu duvarı yıkacağız. Bu duvarı Silifkelilerle, Taşucu'ndaki vatandaşlarımızla beraber yıkacağız. Sen elini Mersin'den çek.

Mersin'e yatırımda yoksun ama Mersin'in tüm doğal güzelliklerini yok edecek projede varsın. Nükleer santralde varsın, taş ocaklarında varsın, denize beton dökerler orada da varsın. Sen git bunları sarayına yap, Mersin'imize dokunma!” diye konuştu.

“UTANMADAN, SIKILMADAN ANAYASAYI ÇİĞNİYORSUNUZ”

Sahile duvar örülmesinin kıyı kanuna açıkça aykırı olduğunu ve anayasanın ihlal edildiğini belirten CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

“Bakın, anayasamızın 43'üncü maddesinde kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği belirtilmiştir.

Nerede burada kamu yararı? Siz, bir şirketin yararı için halkın yararını çöpe atıyorsunuz. Kıyılardan, sahillerden yararlanma anayasal bir haktır ve siz utanmadan, sıkılmadan anayasayı çiğniyorsunuz.

Unutmayın biz sadece Mersin'in insanın değil, Mersin'in dağının, denizinin, kuşunun, kurdunun, bitkisinin, çevresinin yani her canlısının milletvekiliyiz. Söz veriyoruz, geldiğimizde ilk işimiz o duvarı yıkmak olacak. Sen sarayda halkla arana kocaman duvarlar koyabilirsin ama Mersinli duvarı, duvarları sevmez ve o duvarları yıkar.”

“İŞTE SEÇİMDE BU DUVARLAR GÖTÜRECEK SENİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Başarır, şöyle dedi:

“Bu gördüğün dalga Akdeniz'in dalgasıdır sayın Cumhurbaşkanı. Bu dalga seçimde seni götürecek, bu deniz götürecek, bu yayla götürecek, bu duvarlar götürecek seni.”

“ÇİN SEDDİ GİBİ DUVAR ÖRDÜLER”

Milli Mücadele'de kahramanlarımızın kanıyla aldığımız bu toprakların bizim olduğunu ifade eden CHP PM Üyesi Emre Yılmaz, ise şöyle dedi:

“Bu toprakları özelleştirip burada Çin seddi gibi bir duvar ördüler. Halkla inatlaşmayı muktedir (!) öğrenemedi. Halkla inatlaştığı Karadeniz'de dereler aktı gitti, taşlar yıktı gitti. Burada da 2023'te iktidar olduğumuzda halkla saray arasına koyulan bu duvarı yıkmasını bileceğiz. Doğanın bu güzelliklerini korumayı bilen bir halktır Silifke halkı. Bundan sonraki süreçte nasıl bir mücadele verdiğimizi herkes görecek.”

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