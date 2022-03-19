Polis adaylarına ‘suçlu eş’ müjdesi

Polis adaylarının eşlerinin, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması şartı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre, daha önce devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı suç işleyenlerle, rüşvet, kara para aklama, kaçakçılık yapanlarla evli olan adayların da polis olmasında engel kalmadı.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikte polis adaylarının eşleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin 8. maddesindeki “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan kısımda, polis adayının eşinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması öngörülüyordu.

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR

Ayrıca aynı maddede, polis adayı eşinin şu suçlardan mahkumiyetinin olmaması aranıyordu:

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar

Polis adayı eşlerinin bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturmanın öznesi olmaması da bekleniyordu. Bu suçlardan dolayı uzlaşmış olunması da kabul edilmiyordu.

Ayrıca adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması şartı da kaldırıldı.

GENEL AHLAKA AYKIRI SES VE GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ, KUMAR

Yönetmelikteki şu şartlar da yeni düzenlemeyle kaldırıldı:

“Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak”

Yayınlanan yeni yönetmelik şöyle:

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “, adayın kendisinin ve evli ise eşinin” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

2015 tarihli yönetmeliğin kaldırılan maddesi şöyle:





g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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