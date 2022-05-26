Polis tayinlari ne zaman açılanacak? EGM polis şark tayin yerlerini açıkladı mı?

EGM tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için nefesler tutuldu. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayımlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis tayin sonuçları için herhangi bir tarih bildiriminde bulunmadı. Geçtiğimiz yılın tarihleri göz önüne alındığında polis tayinlerinin Haziran ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Polis tayinleri, görev başındaki memurlar ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli olacak. Polis tayinleri sonucu henüz belli olmadı.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz 2022 yılı polis tayinleri tarihi paylaşılmadı ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini 2 Haziran 2021'de açıklamıştı.

POLİS TAYİNLERİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.