Polisten ek gösterge tepkisi: “Devrim değil göz boyama’

Erdoğan’ın açıkladığı ek gösterge düzenlemesi poliste hayal kırıklığı yarattı. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, “Ek gösterge ne yazık ki ölü doğdu. Devrim diye açıklandı ama bu devrim falan değil, göz boyama metni” dedi.

Yusuf DEMİR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması poliste hayal kırıklığı yarattı.

Erdoğan'ın duyurduğu “birinci dereceye gelmiş olma” şartıyla, yüksek eğitim mezunu olmayan, birinci dereceye düşmemiş çalışan ve emekli en az 150 bin polisin 3600 ek gösterge hayali suya düştü.

Yeni düzenlemeyle, lisans ya da yüksekokul mezunu olmayan yaklaşık 30 bin görevdeki polis ve yaklaşık 120 bin emekli polisin göstergeleri sadece 600 puan artacak. Bunun maaşlarına yansıması ise en fazla 150 TL olacak.

“ÖLÜ DOĞDU”

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, “Ne yazık ki polise 3600 ek gösterge ölü doğdu. Devrim diye açıklandı ama bu devrim falan değil” dedi.

Faruk Sezer SÖZCÜ'ye özetle şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Yalnızca lisans ve önlisans mezunlarının ek göstergesini 3600'a çıkartmak on binlerce lise, ortaokul ve ilkokul mezunu polisi yok saymak adaletsizliktir.

Ne yazık ki yüksekokul mezunu olup da 1. dereceye düşmeden emekli olan kimseler de 3600 ek göstergeden faydalanamayacak.

Ek göstergesi 1100 olan, 850 olan lise mezunlarına sadece 600 puan eklenecek.

Bu devrim değil. Sayın Cumhurbaşkanı'na açıklama için verilen metin, siyasi bir göz boyama metnidir. Net bir şekilde. Çünkü 0'dan 2200'e kadar 600 puan eklemenin sadece 130 TL karşılığı var. O zaman buna devrim denemez. Devrim olabilmesi için maaşa en az yüzde 20-30 rahatlık getirmesi beklenir.

‘JANDARMA 4200 OLDU'

1995'te askere 3600 bize polislere 2200 ek gösterge vererek yeni bir sistem getirdiler. ‘Jandarmayla aynı işi yapıyoruz bize neden 2200 verdiniz. Jandarma'yla eşitleyin' dedik cevap vermediler. O zaman bizden başka ek gösterge isteyen yoktu.

Polis maaşı bindirme maaştır. Emekli olunca maaş yarı yarıya düşüyor. Bu nedenle 3600 bize çok fayda getirir diye savunmuştuk. Yıllarca bekledik.

Hani 3600 için etkinlik yapanlar, 3600 için mitingler yapanlar, basın açıklamaları düzenleyenler vardı… Bunlar jandarmayla ek göstergemiz eşitlensin diyordu, tabi bu da olmadı çünkü jandarmanın ek göstergesi de 3600'den 4200'e çıkartıldı.

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Artık alınmayan bir eğitim seviyesinin göstergesini şu an var olan kadar yapmak zorundasınız. Buna da intibak denir.

Şimdi burada ilkokul, ortaokul, lise ve 1. dereceye düşmeden emekli olan önlisans mezunu emeklilerin birlikte hareket ederek bu düzenleme meclise gelmeden intibak yasası ile birlikte gelmesini sağlamak olmalıdır.

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