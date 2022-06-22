Ve beklenen prens Ankara’da…

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ülkenin fiili yöneticisi konumundaki Muhammed bin Selman, bugün Ankara'ya geldi. Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası iki lider birlikte akşam yemeği yiyecek.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında ilişkilerin donma noktasına geldiği Ankara-Riyad ilişkilerinde normalleşme adımlarına bir yenisi eklendi.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde bir araya geldiği ülkenin fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bugün Türkiye’ye geldi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Prens Selman’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Veliaht Prens Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Selman, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında birçok ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Selman, Türkiye’den önce Pazartesi günü Mısır ve Salı günü de Ürdün’e giderek bu ülkelerin liderleriyle görüşmüştü.

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