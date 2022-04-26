Protokol oruç açarken vatandaş kuyrukta bekledi, ortalık karıştı

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halk iftarında protokol oruç açarken hala yemek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar isyan etti. Bir kişi kendisine sadece pilav verilen tepsiyi görevlilere fırlattı.

Halil ATAŞ

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AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin halk iftarında protokol oruç açarken yemek alamayan vatandaş tepsi fırlattı.

VATANDAŞ, SADECE PİLAV VERİLEN TEPSİYİ FIRLATTI

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önceki akşam İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda verdiği halk iftarında, protokolün oruç açarken vatandaşların dakikalarca yemek sırasında beklemesi gerginliğe yol açtı.

Organizasyondaki büyük eksiklik sebebi ile yemek dağıtan görevliler ile vatandaşlar arasında çıkan tartışmada, bir kişi kendisine sadece pilav verilen tepsiyi görevlilere fırlattı.

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