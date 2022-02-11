Ramazan ayı ne zaman? ilk oruç ne zaman 2022…

Bereket ve rahmet ayı olarak görülen Ramazan ayı 2022 yılının gelmesiyle ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak edilmeye başlandı. Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek. 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak.

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Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2022 yılında Nisan ayından başlayacak. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar ilk iftarı 2 Nisan tarihinde yapacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.