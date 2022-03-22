Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı ilk günü hangi tarihte…

Ramazan bayramı, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma günleridir. Ramazan bayramı, 30 gün boyunca tutulacak oruçlar ardından kutlanacak. Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

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Ramazan ayı sonrasında başlayan Ramazan bayramı heyecanı başladı. Küskünlerin barıştığı, küçüklerin büyükleri ziyaret ettiği Ramazan bayramı bu yıl hafta için günlerine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.